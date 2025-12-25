Fuertes rumores aseguran que Tom Holland -de 29 años de edad- no está muy lejos de convertirse en padre; su novia, Zendaya, estaría embarazada.

Fotografías de Zendaya -de 29 años de edad- y Tom Holland que circulan en internet, están alimentando el supuesto.

En las imágenes, ya virales en la red social X, se ve a Zendaya conviviendo con amigos, siempre usando abrigos y chamarras oversize que ocultarían una barriga de embarazo.

Hasta el momento, la famosa pareja no ha hecho comentarios y sus allegados tampoco.

La historia de amor de Zendaya y Tom Holland

Zendaya y Tom Holland se conocieron en 2016, año en el que filmaron la película Spider-Man: Homecoming.

Su relación comenzó con un amistad. Fue en julio de 2021 cuando a Zendaya se le vio besándose con Tom Holland, abordo de un vehículo que circulaba por calles de Los Ángeles.

Los rumores sobre un posible romance se confirmaron oficialmente en septiembre de ese año, cuando el actor británico celebró el cumpleaños de la actriz estadounidense.

Desde entonces, la pareja se ha demostrado amor en público.

A principios de enero de este 2025, se mudaron juntos a Londres y más tarde se comprometieron.

De ser cierto el rumor de embarazo, sería el primer hijo de ambos.

Zendaya y Tom Holland (@tomholland2013 / Instagram)

Cabe mencionar que no es la primera vez que se dice que Zendaya está embarazada. El supuesto ha surgido de “interpretaciones” basadas en su vestuario, tal y como ocurre hoy en día.