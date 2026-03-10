Zendaya, de 29 años, fue vista con un anillo de oro en el desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda en París, reviviendo rumores de una boda con Tom Holland.

La joya estaba colocada discretamente en su dedo anular izquierdo, justo debajo de un primer anillo en color plata que hacía juego con el resto de sus accesorios.

Es este motivo por el que el estilo de la pieza de oro no pasó desapercibida y ya fue catalogada como una argolla de matrimonio entre los fans de la pareja.

Zendaya en el desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda en París (JULIEN DE ROSA / AFP)

Reaparición de Zendaya confirmaría su boda con Tom Holland

Fue a principios de marzo cuando el estilista de Zendaya, Law Roach, aseguró que ella y Tom Holland, de 29 años, ya se habían casado en secreto.

“La boda ya sucedió”, comentó para luego soltar algunas risas en la alfombra roja de los SAG Awards 2026.

Ante los rumores, fans no dudaron ni por un momento en que esta información pudiera ser falsa o una broma para medios por parte del estilista.

Por el contrario, alimentó la imaginación de los internautas, quienes comenzaron a publicar fotos elaboradas con IA de la supuesta boda entre Holland y Zendaya.

Hasta la fecha, ninguno de los actores ha confirmado públicamente que una unión nupcial se haya llevado a cabo entre ellos.

Pero, para muchos, la reaparición pública de Zendaya tras los rumores y con un anillo de oro es una prueba más que suficiente para asegurar que ella y Tom Holland ya se juraron amor eterno en el altar.