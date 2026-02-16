La actriz Zendaya de 29 años de edad, apareció en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), por la grabación de un comercial en la capital.

Según testimonios de fans, Zendaya estuvo por la estación del Metro Bellas Artes grabando el comercial, además de que también fue captada en un restaurante.

Zendaya es captada en el Centro Histórico de la CDMX

Nadie se esperaba que un domingo casual en la CDMX podían encontrarse con Zendaya recorriendo las calles del Centro Histórico.

Más allá de que la actriz estuviera acorralada de un equipo que impidiera su cercanía, los videos de quiénes pudieron verla, revelaron que no la tenían en un perímetro reducido.

Y es que Zendaya se encontraba entre un equipo de producción cerca de la estatua Ecuestre de Carlos IV ubicada en la calle Tacuba, aledaña a la estación del Metro Bellas Artes.

Zendaya grabando comercial en el Centro Histórico de la CDMX. (Especial)

Según lo mostrado, la producción grababa a Zendaya caminando por algunas calles del Centro Histórico de la CDMX. Sin embargo, debido a las bluescreen que colocaron, se cree que no se verá tal cual como México, pues podrían cambiar los fondos.

Aunque aún no se tiene certeza de lo que la actriz de Euphoria estaba grabando, entre los rumores está un comercial para Prada o bien, un spot para su película The Drama con Robert Pattinson.

Zendaya también disfrutó de los restaurantes en la CDMX

Así como Zendaya fue captada grabando un comercial en el Centro Histórico de la CDMX, sus fans también se la encontraron en un restaurante de la capital.

Aunque no se dio a conocer la ubicación exacta, sí se compartió que en un restaurante de la CDMX llegó Zendaya con su equipo de producción mostrándose muy amable con los comensales que ya estaban en el lugar.