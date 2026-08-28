Billy Ray Cyrus recordó a Dolly Parton pocos días después de su muerte, y destacó la huella que dejó en millones de personas alrededor del mundo entero.

El cantante estadounidense compartió una fotografía junto a Dolly Parton y recordó la última presentación que ambos realizaron durante un especial navideño en Dollywood, Tennessee.

En su mensaje, Billy Ray Cyrus explicó que Dolly Parton modificó la fecha de grabación del programa tras la muerte de su madre, Ruthie Cyrus, para acompañarlo.

Billy Ray Cyrus recuerda su última colaboración con Dolly Parton

Billy Ray Cyrus recordó que aquella actuación ocurrió en Dollywood, donde ambos interpretaron “Christmas Where We Are” para un especial de Navidad, según su publicación personal.

El cantante destacó un gesto que, según explicó, pocas personas conocían: Dolly Parton cambió la fecha de rodaje para acompañarlo tras perder a Ruthie, su madre.

“Crecí amando a Dolly Parton”: Billy Ray Cyrus recuerda su amistad tras su muerte (Captura de pantalla)

Ruthie Cyrus, madre de Billy Ray Cyrus, había fallecido antes de aquella grabación, circunstancia que Parton tomó en cuenta para reorganizar la producción del especial navideño.

En su publicación, Billy Ray Cyrus describió a Dolly Parton como una figura capaz de tocar los corazones del mundo y dejar una huella duradera para siempre.

También señaló que la cantante representaba una luz cuya influencia, desde su perspectiva, permanecerá más allá del sol, la luna y el propio planeta.

El mensaje incluyó una referencia personal al futuro sin Parton, pues Cyrus afirmó que, desde entonces, su mundo sería recordado como “Después de Dolly”.

Con esa expresión, Billy Ray Cyrus resumió el impacto que atribuye a la cantante, cuya trayectoria y vínculo con su familia marcaron distintas etapas de su vida.