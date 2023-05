Belinda ya puso el ojo en Babo de Cartel de Santa para preparar una sorpresa, ¿será una colaboración en OnlyFans o nueva música?

En plena promoción por la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, Belinda sorprendió a sus seguidores al revelar la amistad que tiene con Babo de Cartel de Santa.

Tras mostrar los mensajes que mantiene con Babo -de 46 años de edad- han surgido varias especulaciones sobre una posible colaboración entre Belinda y el líder de Cartel de Santa.

No solo Manuel Turizo, Belinda revela qué perfume usa para que huelas a “patrona de los enculados”

En medio de todos los rumores, Belinda -de 33 años de edad- confirmó que ya prepara una sorpresa con Babo de Cartel de Santa. Descubre de qué se trata.

Belinda realizó una dinámica para el canal de Youtube de ‘Glamour España’, donde reveló algunos de los secretos de su cuenta de Instagram.

En ese momento, Belinda confesó que mantiene una conversación con Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo.

E incluso mostró los videos que le manda el polémico rapero.

“Estoy encontrando una conservación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta”

Belinda