Peso Pluma, además de ser el máximo exponente de los corridos tumbados es uno de los hombres más buscados, razón por la que día a día suma nuevos seguidores.

Actualmente en Instagram, Peso Pluma, de 23 años de edad, cuenta con 7 millones de seguidores, entre los que se encuentra la actriz y cantante Belinda.

Sí, Belinda, de 33 años de edad, ha comenzado a seguir a Peso Pluma y éste también la ha agregado a su red social, lo que está enloqueciendo a sus fanáticos.

A través del programa Hoy Día, Penélope Menchaca, de 54 años de edad, aseguró que no es extraño que Belinda se haya interesado en el cantante pues tiene cierta preferencia por los intérpretes del regional mexicano, aunque en este caso sea más bien de corridos tumbados.

Incluso recordó que la actriz de Bienvenidos a Edén tuvo romances con Lupillo Rivera y Christian Nodal, de 51 y 24 años de edad respectivamente.

“La realidad es que (Belinda) tiene un típico gusto por el regional mexicano, Lupillo Rivera, Nodal; Peso Pluma no sería nada extraño. Ya anduvo con Lupillo, ya anduvo con Nodal, no veo por qué no podría querer andar con él”

Penélope Menchaca sobre Belinda y Peso Pluma