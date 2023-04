No solo Manuel Turizo, Belinda revela qué perfume usa para que huelas a “patrona de los enculados”; descubre su precio y dónde adquirirlo.

Belinda -de 33 años de edad- se ha caracterizado por su estilo al vestir y todas las marcas que utiliza para cuidar su imagen.

A través de sus redes sociales, Belinda suele compartir con sus seguidores algunos tips que utiliza para cuidar su piel, incluso suele presumir las marcas que utiliza para su arreglo personal.

Sin embargo en esta ocasión sorprendió a sus seguidores al revelar el perfume que utiliza. ¿Quieres oler a la “patrona de los enculados”? Aquí te decimos donde conseguirlo.

Belinda se encuentra en España promocionando la segunda temporada de ‘Bienvenidos a Edén’, la cual ya se encuentra disponible en Netflix.

Para la revista Vogue España, Belinda mostró lo que carga siempre en su bolsa. Entre los objetos que siempre carga consigo se encuentra su perfume.

Tras ser llamada la “patrona de los enculados”, Belinda compartió el olor que ha vuelto loco a los hombres. ¿Quieres oler como la cantante? Este es el perfume que utiliza.

Belinda confesó que no suele decir que perfume utiliza, pues siempre le ha gustado tener un aroma que sea de ella y que sea difícil de encontrar en otras personas.

Sin embargo en esta ocasión confesó que es muy exigente con los olores, por lo que solo tiene dos perfumes que le gustan mucho.

Uno de ellos es Baccarat Rouge 540 de la firma Maison Francis Kurkdjian Paris, ¿será que gracias a este aroma Belinda se ha convertido en la “patrona de los enculados”?

“Usualmente no digo qué perfume uso, esta es la primera vez que lo voy a enseñar, es delicioso, es de Baccarat (Rouge 540). Los perfumes me encantan, pero soy muy exigente y solo me gustan dos, me gusta tener mi olor, no me gusta un perfume que cualquiera pueda usar”

Belinda