Como parte de la promoción de la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Edén, Belinda concedió una entrevista a revista Glamour España, donde confesó ser gran amiga del Babo, vocalista del Cartel de Santa.

Belinda, de 33 años de edad, quiso hacer algo diferente por lo que propuso grabar un breve video en el que hablara de algunas de sus experiencias en sesiones fotográficas.

Para ello, Belinda se concentró en su cuenta de Instagram, donde la siguen poco más de 16 millones de personas.

Belinda presume mensajes privados que le envía Babo de Cartel de Santa

Tras revelar el detrás de un par de fotografías, Belinda se fue directo a su bandeja de entrada para presumir los mensajes privados que le envía el rapero Babo, de 46 años de edad, quien es líder de Cartel de Santa.

“Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate”, dijo la también cantante y actriz para posteriormente explicar quién es él.

“Babo es un rapero mexicano muy cool. Tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando ideas, él es muy creativo, está trabajando en el estudio toda la noche y me mandó está canción”, y enseguida da play a un divertido video.

Belinda no solo se ríe de las ocurrencias de Babo, también lo imita y rapea un poco para después asegurar que se trata de “conversaciones creativas, de música, de loquitos” y nada romántico.

Babo de Cartel de Santa es un conocido fan de Belinda

Tres años atrás, Belinda se subió al carro de Escorpión Dorado, de 41 años de edad, a quien le puso la canción “Todas mueren por mí” del Cartel de Santa para musicalizar el viaje.

Desde entonces los belifans entendieron que su favorita es amiga del rapero y por supuesto, lo aceptaron, por lo que éste no tardó en adular a la también actriz mediante redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Eduardo Dávalos de Luna conocido artísticamente como Babo escribió: “Belinda, a lado de mi oscuridad tu brillo es más intenso” y de inmediato los belifans cayeron a sus pies.

