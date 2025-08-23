Belinda -de 36 años de edad- se irá de México por “muchos, muchos meses” debido a que protagonizará la serie de Carlota.

Belinda está lista para comenzar uno de sus proyectos más ambiciosos al darle vida a Carlota de Habsburgo, última emperatriz de México.

Belinda protagoniza la nueva serie de Carlota

Luego de su lanzamiento de Indómita y su participación en Mentiras, la serie, Belinda se enfrentará a un nuevo reto como actriz.

Belinda se irá de México para comenzar las grabaciones de la serie histórica que retratará la vida de Carlota de Habsburgo.

Belinda (Agencia México)

La cantante, quien será la protagonista de la serie Carlota, se encuentra emocionada, ya que desde algunos años soñaba con el proyecto.

Belinda sigue sumando éxitos en su carrera y la serie Carlota, producción de Sony Pictures Television, marca su consolidación como figura global.

La serie de Carlota contará la vida de Carlota de Habsburgo, esposa del emperador Maximiliano de Habsburgo y última emperatriz de México.

La historia estará centrada en la mujer, figura clave del segundo Imperio Mexicano, “una mujer decidida a transformar a una nación”.

La serie combina drama histórico y busca conectar con el público con una nueva perspectiva de la historia de Carlota de Habsburgo.

Belinda (Agencia México)

Belinda dejará México para iniciar con las grabaciones de Carlota

Belinda sorprendió al confesar que dejará México por “muchos, muchos meses”.

En entrevista para Ventaneando, Belinda compartió que se mudará para comenzar con las grabaciones de la serie Carlota.

“Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre 7 y 8 meses de filmación, de preproducción. Es un proyecto muy ambicioso con Sony y ya quiero empezar a trabajar en él” Belinda

De acuerdo con Belinda, se irá a vivir a España por seis meses, y luego a Colombia por otros dos.

Belinda no detalló exactamente cuándo partirá de México; sin embargo, todavía tiene compromisos en el país.

La cantante que no ha parado de trabajar, brindará funciones especiales en Mentiras: All Stars junto a Mariana Treviño en el mes de octubre.

La serie de Carlota protagonizada por Belinda contará con 10 episodios y será filmada en México, España y Colombia.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de estreno del proyecto ambicioso de Sony Pictures Television.