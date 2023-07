Bárbara Torres se arrepiente por cómo fue en La Casa de los Famosos México, pero usuarios no terminan de creerle.

El domingo 16 de julio, Bárbara Torres -de 52 años de edad- se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México, en medio de críticas por su actitud dentro del reality.

A tres días de haber salido de La Casa de los Famosos México, Bárbara Torres llegó al programa Hoy donde se tuvo que enfrentar a los personajes con los que se peleó dentro del reality.

En medio de las críticas que ha recibido, Bárbara Torres pidió compresión pues aseguró que dentro de La Casa de los Famosos México mostró una persona que en realidad no es.

Bárbara Torres aprovechó las cámaras del programa Hoy para disculparse con todas las personas que había ofendido.

Bárbara Torres, actriz. (YouTube/ Las Estrellas / Tomada de video)

Bárbara Torres tiene una bienvenida diferente a los otros exhabitantes de La Casa de los Famosos México en Hoy

Bárbara Torres fue una de las participantes más polémicas dentro de La Casa de los Famosos México y es que se peleó con varios habitantes.

Por su forma de jugar, Bárbara Torres recibió un sinfín de críticas y algunos usuarios consideraron que La Casa de los Famosos México no le había ayudado a su imagen.

Bárbara Torres llegó al programa Hoy en donde habló sobre todo lo que vivió dentro de La Casa de los Famosos México.

Andrea Legarreta señaló que a diferencia de otros exhabitantes que habían recibido, Bárbara Torres no se iba a enfrentar en la sección ‘¿De qué me hablas?’, donde suelen ser cuestionados por los conductores.

Pero para Bárbara Torres se preparó una dinámica diferente porque querían “arroparla” y mostrar que todos son seres humanos y que a veces se toman decisiones equivocadas y que a veces se dañan a otras personas.

Bárbara Torres se mostró muy feliz de estar en Hoy y reveló que Paul Stanley fue una de las personas con las que más hizo clic.

Bárbara Torres (@barbaratorresmx)

¿Bárbara Torres se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos México?

Durante su intervención, Bárbara Torres señaló que adentro de La Casa de los Famosos México se dicen y se hacen cosas que no se piensan.

Tras los ataques en su contra, Bárbara Torres destacó que las personas no saben lo que es estar dentro del reality: “Es horrible estar ahí adentro”.

Bárbara Torres destacó que en La Casa de los Famosos México se les sale una cosa de adentro que jamás habían mostrado. Paul Stanley de inmediato le mostró su apoyo.

En ese sentido, Bárbara Torres comparó lo que se vive en La Casa de los Famosos México con lo que se vivó en la pandemia en donde incluso muchas familias se pelearon.

“Estando en casa donde se conocían y todo, imagínense lo que es lo que pasa cuando uno está encerrado con gente que no conoce y tienes cámaras” Bárbara Torres

Bárbara Torres confesó que tras salir de La Casa de los Famosos México ya no la ha visto pues no quiere saber nada más del reality.

Luego del discurso de su hijo, Bárbara Torres señaló que no lo entendió porque no sabía lo que estaba pasando ni el fenómeno que se había convertido La Casa de los Famosos México.

Bárbara Torres puntualizó que a sus hijos siempre les inculcó valores y respeto hacia las otras personas.

Al ver los videos de su actuación, Bárbara Torres se desconoció: “yo soy otra persona a la que estuvo allá adentro”.

Bárbara Torres destacó que las personas que la conocen saben que no es esa “loca” que parece una desquiciada.

En ese sentido Bárbara Torres puntualizó que La Casa de los Famosos México le hace sacar cosas que incluso ellos desconocían de ellos mismos.

Bárbara Torres cree que sus ataques y peleas eran una necesidad para pedir auxilio para que la sacaran de La Casa de los Famosos México.

“Yo creo que todos los que están ahí adentro se quieren salir a los tres días que están ahí adentro” Bárbara Torres

Sobre sus peleas, Bárbara Torres señaló que no fue de un día para el otro y es que con cada día se van acumulando los problemas y es la manera que tienen para sacarlo.

Bárbara Torres se disculpó y pidió compasión para los que siguen en La Casa de los Famosos México.

Bárbara Torres (@barbaratorresmx / Instagram)

Bárbara Torres se enfrenta a Raquel Bigorra, Apio y Ferka tras su pelea en La Casa de los Famosos México

En la dinámica se le presentó a Bárbara Torres las fotografías de tres de las personas con las que se peleó en La Casa de los Famosos México:

Raquel Bigorra de 49 años de edad Apio Quijano de 46 años de edad Ferka de 36 años de edad

Esto le dijo Bárbara Torres a la Raquel Bigorra de La Casa de los Famosos México

Bárbara Torres señaló que no quería llorar, pero Andrea Legarreta le dijo que tenía que hacer esa dinámica.

Al borde del llanto, Bárbara Torres señaló que ambas se encontraban en un lugar donde había mucha tensión, porque La Casa de los Famosos estresa.

Bárbara Torres puntualizó que ella y Raquel Bigorra estaban extrañando mucho a sus hijos y su casa.

Destacó que a veces las personas dicen cosas sin pensar y más con estrés y las cosas que pasaban adentro de La Casa de los Famosos.

Bárbara Torres se disculpó con Raquel Bigorra porque a veces uno mete la pata. En ese momento la comediante se rompió en llanto.

Esto le dijo Bárbara Torres al Apio Quijano de La Casa de los Famosos México

Bárbara Torres señaló que con el Apio Quijano tiene una relación de amor-odio. Señaló que ellos son parecidos en que son extremistas.

Sin embargo le lanzó una pedrada al señalar que ella si es una persona sincera.

Bárbara Torres cree que todos los de La Casa de los Famosos colaboraron para que ellos se estuvieran peleando todo el tiempo.

En ese sentido Bárbara Torres destacó que no nominó a Apio Quijano porque ella quería salirse de esa pelea y prefirió que fuera ella la eliminada.

Esto le dijo Bárbara Torres a Ferka de La Casa de los Famosos México

Bárbara Torres recordó que fue con la primera persona con la que explotó y ella se sintió invadida.

Aprovechando las cámaras, Bárbara Torres se disculpó con Ferka pues al ser muy avasallante eso la sacó de quicio, pese a que reconoce que en su juventud fue igual.

Bárbara Torres reconoció que no debió de haberle gritado a Ferka.

Bárbara Torres se enfrenta a ella misma

Por último, Bárbara Torres se tuvo que enfrentarse a ella misma y también se pidió una disculpa.

Bárbara Torres reconoció que aceptó realizar La Casa de los Famosos México sin saber lo que era hacerlo.

En ese sentido recordó que toda la vida trabajó para tener una carrera impecable y La Casa de los Famosos México solo es un proyecto más.

Aunque salió una Bárbara Torres que no sabía que existía y que no está linda y no está bien.

Bárbara Torres espera que la gente entienda poque ella es la que le gusta hacerlos reír y que se divierta.

De manera contundente Bárbara Torres puntualizó que si hubiera sabido que las cosas iban a ser así no hubiera entrado a La Casa de los Famosos México.

Por último Bárbara Torres recibió el cariño de los conductores de Hoy.