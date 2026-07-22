Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez lo confirman: se encuentran en la espera de su segundo hijo.

Vía Instagram, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, de 40 y 42 años de edad respectivamente, anunciaron la llegada de María, a quien ya aman aun sin conocerla.

María es como se llamará la segunda hija del famoso matrimonio cuyo primogénito, de nombre León, cumplirá 3 años este 2026.

“Dios nos ha vuelto a bendecir…Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León” Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su segundo bebé (@carlosrivera/ Instagram)

Información en proceso... Nota en desarrollo