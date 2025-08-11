Priscila Valverde -de 24 años de edad- participó en un reality de TV Azteca antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025 y así fue eliminada.

Este programa era conducido por Vanessa Claudio -de 41 años de edad- y tenía como jueces a personajes como Shanik Aspe, de 40 años de edad y Edith González.

A pesar de su gran estilo, Priscila Valverde fue la segunda eliminada del reality.

Priscila Valverde agradeció a los jueces por sus enseñanzas: “Aprendí demasiado de ustedes, de mis compañeras.

La imagen de Priscila Valverde era muy distinta a la que ahora tiene en La Casa de los Famosos México 2025.

Priscila Valverder tenía 19 años cuando participó en este reality y expresó en su primera presentación que la moda era algo que le apasionaba.

Algunos usuarios de redes sociales expresaron que Priscila Valverde siempre ha mostrado gran habilidad.

Priscila Valverde sueña con ser conductora tras salir de La Casa de los Famosos México 2025

Tras salir de ‘Este es mi estilo’, Prisicila Valverde se dedicó a los certámenes de belleza y representó a Guerrero.

Posteriormente, la modelo formó parte de La Casa de los Famosos México 2025, donde desea darse a conocer para ser conductora.

Priscila Valverde desea tener oportunidades para mostrar su talento como conductora.