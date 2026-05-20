Meghan Markle y el príncipe Harry celebraron ocho años de matrimonio compartiendo fotografías inéditas de su boda real, mediante publicaciones realizadas recientemente en redes sociales oficiales.

La pareja británica recordó la ceremonia celebrada el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge, ubicada dentro del histórico Castillo de Windsor.

Las imágenes difundidas muestran momentos íntimos de la boda real, incluyendo escenas de la recepción, el primer baile y la participación musical del cantante Elton John.

Elton John en la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry (Instagram | @meghan)

Meghan Markle comparte recuerdos inéditos de su boda con Harry

Las publicaciones de Meghan Markle y Harry incluyen fotografías en blanco y negro tomadas durante la ceremonia religiosa y la recepción realizada posteriormente en el Salón de San Jorge de Windsor.

En varias imágenes, los esposos aparecen recorriendo los claustros de la capilla, además de compartir momentos espontáneos durante la sesión oficial de retratos matrimoniales.

Meghan Markle y el príncipe Harry (Instagram | @meghan)

La duquesa de Sussex acompañó las fotografías con el mensaje “Hoy hace ocho años…”, frase que rápidamente generó reacciones entre seguidores y medios internacionales especializados.

Otra publicación mostró imágenes de la celebración nocturna en Frogmore House, donde la pareja realizó su primer baile con la canción “Land of 1000 Dances”.

En la docuserie “Harry y Meghan”, estrenada por Netflix durante 2022, Markle recordó que buscaba un primer baile divertido y lleno de energía para invitados.

Para la ceremonia real, Meghan utilizó un vestido diseñado por Clare Waight Keller, directora artística de Givenchy, mientras Harry vistió uniforme militar de gala autorizado oficialmente.

La boda de Harry y Meghan continúa siendo uno de los acontecimientos más mediáticos de la familia real británica durante los últimos años a nivel internacional.