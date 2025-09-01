Arturo Carmona -de 49 años de edad- habla Alicia Villarreal y de los tiempos que tuvo para hacerse novia de Cibad Hernández.

Alicia Villarreal -de 54 años de edad- confirmó su relación con Cibad Hernández y ha presumido su amor en redes sociales.

Arturo Carmona habla del noviazgo de Alicia Villarreal y le desea lo mejor

Alicia Villarreal está viviendo una nueva etapa en su vida, por lo que Arturo Carmona le desea lo mejor en su relación con Cibad Hernández.

Arturo Carmona fue cuestionado sobre qué pensaba del nuevo noviazgo de Alicia Villarreal y él respondió con cierto miedo.

“Si ella decidió esto en este momento (ser novia de Cibad Hernández) pues obviamente es por algo y se le desea lo mejor siempre”. Arturo Carmona

El actor cree que Alicia Villarreal ya estaba lista para tener pareja y por eso decidió revelar su noviazgo.

Arturo Carmona no quiso hablar más del tema, pues no quiere generan controversia.

“Ella decidió hacerlo así y se le respeta. Uno siempre busca la felicidad y si ella la encontró, tiene todo el derecho de hacerlo”. Arturo Carmona

Alicia Villarreal ha tenido un año complicado tras divorciarse y demandar a su ex pareja por violencia familiar.

Por lo que algunas personas consideran que no es un buen momento para que inicie una relación.

Mientras tanto, Arturo Carmona respeta las decisiones de Alicia Villarreal y desea que le vaya muy bien con Cibad Hernández.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal (@team.vilarrealmx_ / Instagram)

Alicia Villarreal celebró su cumpleaños con Cibad Hernández

El 31 de agosto fue el cumpleaños de Alicia Villarreal y ella lo celebró trabajando, acompañada de Cibad Hernández.

El influencer compartió un video donde se le ve en el público escuchando a Alicia Villarreal.

También le deseó feliz cumpleaños en Instagram donde escribió: “Feliz cumpleaños, mi amor”.

Además, Cibad Hernández estuvo presente el pequeño festejo que hizo el equipo de trabajo de Alicia Villarreal con Las Mañanitas y un pastel.

Cibad Hernández también compartió un video para felicitar a Alicia Villarreal y deseó estar muchos cumpleaños junto a ella.

A una semana de que haya confirmado su relación, Alicia Villarreal no ha dado detalles de su noviazgo, pero sus fans le han deseado lo mejor.