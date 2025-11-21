Durante la gira de promoción de Wicked por Siempre, se mostraron varias fotos y videos donde Ariana Grande agarra el dedo de Cynthia Erivo.

Estas publicaciones se hicieron muy virales, desatando toda clase de teorías alrededor de la relación entre Ariana Grande y Cynthia Erivo, algo que la primera aclaró.

Wicked, película con Ariana Grande y Cynthia Erivo ( Universal Pictures México)

¿Cuál es la relación entre Ariana Grande y Cynthia Erivo?

Durante una entrevista para podcast Good Hang with Amy Poehler; Ariana Grande habló de su relación con Cynthia Erivo, y del por qué la toma del dedo.

De acuerdo con Ariana Grande, ni siquiera se había dado cuenta que constantemente está agarrando a Cynthia Erivo.

La cantante mencionó que le gusta dar apoyo a las personas, por lo que constantemente está agarrando de la mano a la gente, aunque depende de con quién esté.

Es decir, implícitamente deja ver que solo toca a las personas con las que tiene un vínculo o conexión que le genere confianza para agarrar su mano.

Cada que agarra a Cynthia Erivo es porque quiere mostrar su apoyo a su compañera de Wicked por Siempre.

Además reconoce que aunque están muy ocupadas, tratan de mantener contacto y cuidarse mutuamente, como se vio en la gira de prensa.

Ariana Grande y Cynthia Erivo (Especial)

Cynthia Erivo también habló de la conexión con Ariana Grande

Al respecto de lo que menciona Ariana Grande, Cynthia Erivo también comentó algo al respecto en The Drew Barrymore Show.

Cynthia Erivo señala que siempre están conectadas y que no tiene problema con que Ariana Grande constantemente la esté tomando de la mano o agarrando.

Pues es una persona que si quiere a alguien, le permite establecer ese vínculo físico, el cual no necesariamente es romántico, solo es otra forma de comunicarse.

Afirmando que si no hay una conexión con una persona, en este caso Ariana Grande, se siente un tanto extrañada, como si no supiera qué es lo que está pasando.

Si bien originalmente se dijo que había problemas entre Ariana Grande y Cynthia Erivo en el rodaje de Wicked, todo indica que fue al contrario, volviéndose muy cercanas.