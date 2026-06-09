Ariana Grande y Ethan Slater habrían terminado tras 3 años de relación, así lo revelaron fuentes cercanas a la pareja a TMZ.
La pareja confirmó su relación en julio de 2023, luego de haberse conocido en el rodaje de la película Wicked.
Ariana Grande y Ethan Slater habrían terminado su relación
Según información de TMZ, la ruptura de Ariana Grande y Ethan Slater fue cordial, por lo que continúan siendo amigos.
La decisión de Ariana Grande y Ethan Slater se habría concretado hace varios meses, pero decidieron mantener en secreto su separación.
Ariana Grande y Ethan Slater mantenían un noviazgo serio, incluso vivían juntos en Nueva York.
Hasta el momento, Ariana Grande y Etan Slater no han confirmado públicamente su separación.
El noviazgo de Ariana Grande y Ethan Slater se sostuvo en medio de rumores
Ariana Grande y Ethan Slater se conocieron en las grabaciones de Wicked y comenzaron una relación tras sus separaciones.
La cantante estaba casada con Dalton Gómez y tras su divorcio comenzó a salir con Ethan Slater, quien se acababa de separar de su esposa, Lilly Jay.
Ambos ya estaban separados cuando comenzaron a salir, pero se rumoraba que Ethan Slater continuaba casado cuando comenzó su relación con Ariana Grande.
Ariana Grande fue vista en diversos lugares con Ethan Slater, incluyendo en viajes a Disney y cenas que terminaron por confirmar su relación.
La también actriz está por estrenar el álbum Petal y se descarta que esté inspirado en su ruptura con Ethan Slater.
Los rumores sobre su ruptura iniciaron cuando Ethan Slater estuvo ausente en el inicio de la gira de Ariana Grande, la cual inició en Oakland, California.