La actriz Ariana Grande preocupa a preocupa a fans tras su reacción a gestos de Cynthia Erivo.

Los seguidores de Ariana Grande se han mostrado consternados por la forma en que la actriz Cynthia Erivo trata a su coprotagonista de Wicked.

Preocupa a fans reacción de Ariana Grande ante gestos de Cynthia Erivo

En redes, los fans de Ariana Grande están preocupados por los gestos de Cynthia Erivo durante la gira promocional de la película Wicked: para siempre.

Para los seguidores de Ariana Grande, la también cantante “se ve incómoda” cada que está con Cynthia Erivo, a quien acusan de estar “obsesionada” con su colega.

Incluso los usuarios volvieron hacer tendencia algunos momentos entre quienes dan vida a Elphaba y Glinda.

Recordaron cuando en 2024 Cynthia Erivo le acomodó el collar a Ariana Grande en plena entrevista en la promoción de la primera cinta de Wicked.

"Incómodo"



Por la reacción de Ariana Grande cuando Cynthia Erivo le "arregla" un collar que no necesitaba ser acomodado.pic.twitter.com/QK8Ptt7Y2y — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 15, 2025

De igual manera, los fans de Ariana han compartido clips en los que se ve a Cynthia Erivo sostener un micrófono para su coprotagonista.

Esto ha sido interpretado como una “invasión al espacio personal” de Ariana Grande, aunque otros internautas a asegura que su amistad es muy grande.

Cynthia Erivo defiende a Ariana Grande de fan que intentó atacarla

En la alfombra roja de Wicked: por siempre en Singapur, un hombre saltó la valla para acercarse a Ariana Grande.

El hombre fue identificado como Johnson Wen, creador de contenido que ha realizado otras irrupciones en eventos famosos.

Durante el incidente, Cynthia Erivo se mostró protectora y alejó a Johson Wen, asegurándose que Ariana Grande se encontrara bien.