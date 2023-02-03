Recientemente, el actor mexicano Ari Telch defendió el trabajo de su hermano, el científico desaparecido misteriosamente en 1994, Jacobo Grinberg.

Durante una alfombra roja de la película “Infelices para Siempre”, Ari Telch fue cuestionado sobre si realmente cree en las teorías de Jacobo Grinberg.

Sin dudarlo, el actor respondió que por supuesto cree, y no sólo él, sino que todos lo hacen, pues se trata de hipótesis comprobadas científicamente.

“Jacobo Grinberg fue un visionario de las forma en que funcionan nuestros cerebros, pero en otro nivel; uno cuántico, donde el tuyo y el mío tienen que ver” Ari Telch sobre su hermano Jacobo Grinberg.

Ari Telch (Agencia México)

Asimismo, Ari Telch resaltó que la labor de su hermano Jacobo Grinberg fue interesantísima y muy importante, ya que el científico estaba adelantado a su época .

Sin embargo, no se atreve a contar su historia debido a que piensa, nadie podría hacerlo. Por el contrario, asegura que sí puede hablar sobre lo que vivió a su lado.

Y es que según cuenta Ari Telch, no sólo pasó grandes momentos junto a Jacobo Grinberg como hermano, sino también como amigo y testigo de algunos de sus experimentos.

Mismos que se convirtieron en realidad.

¿Qué pasó con Jacobo Grinberg, hermano desaparecido de Ari Telch?

Jacobo Grinberg fue un científico mexicano nacido el 12 de diciembre de 1946, que desapreció misteriosamente en diciembre de 1994.

El neurofisiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es autor de la Teoría Sintérgica y hermano mayor del actor mexicano de 60 años, Ari Telch.

Jacobo Grinberg llevó el estudio de la psicofisiología más allá de los límites de la ciencia tradicional con el objetivo de acercarse al potencial infinito del cerebro humano.

En sus investigaciones, estudió el chamanismo de la mano de ‘Pachita’, una curandera mexicana que le permitió publicar una serie de libros que la comunidad científica desacreditó.

Jacobo Grinberg, científico mexicano desaparecido (TikTok)

El reporte de la desaparición de Jacobo Grinberg fue tardío, debido a que el científico solía realizar viajes largos y sus cercanos creían que se encontraba fuera.

Entre las teorías de por qué desapareció, se encuentran:

Que sus investigaciones inquietaron al FBI o la CIA y lo desaparecieron

Que fue abducido por extraterrestres

Que fue víctima de un crimen pasional de parte de su última pareja, Teresa Mendoza

Que fue asesinado y su cadáver desaparecido