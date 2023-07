Luego de salir de La Casa de los Famosos México, Apio Quijano -de 46 años- reveló en exclusiva su experiencia dentro del reality show.

Y a pesar de que se considera una persona paciente, al final de sus días, Apio Quijano confesó que ya ni se podía sentar en La Casa de los Famosos México.

Apio Quijano culpó a la dieta de su dolorosa experiencia, misma que hasta el momento señaló que está en recuperación.

El domingo 23 de julio del 2023, Apio Quijano se convirtió en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México.

Y tras su salida de La Casa de los Famosos México, Apio Quijano reveló en exclusiva con Mara Patricia Castañeda su experiencia dentro del reality show.

De acuerdo con en el integrante de Kabah, se le buscó debido a su carácter alegre y paciente para entrar al programa, donde por múltiples razones dijo haber congeniado “muy bien” con Wendy Guevara.

Sin embargo, con el paso de las semanas, lo que comenzó como una experiencia divertida, la cual comparó con un “salón de clases”, señaló, se fue apagando.

Y es que tras 6 semanas, Apio Quijano señaló todos los integrantes comenzaban a sentirse mal física y psicológicamente.

En su caso, reveló que ya ni se podía sentar en La Casa de los Famosos México, pues por problemas de alimentación tuvo un desgarre en el ano.

“Por problemas de alimentación tuve un desgarre, en …, y empecé a sangrar mucho, y ya no me podía sentar, ya no podía estar en ningún lugar cómodo, ya no podía convivir”.

Apio Quijano