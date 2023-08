Tras la final de La Casa de los Famosos México, ayer -14 de agosto- se llevó a cabo una Gala, en la que premiaron a Marie Claire Harp como la más sexy y Wendy Guevara lo confirmó.

Pareciera que a Marie Claire Harp le dijeron cuál iba a ser la dinámica de la última Gala de La Casa de los Famosos México, porque escogió el vestido más sensual de toda la temporada.

Y es que sumado a ello, Marie Claire Harp -de 30 años de edad- mostró como en una pasarela, el motivo por el que fue elegida como la más sexy.

Y bueno, más que envidias, la reacción de Wendy Guevara -de 30 años de edad- al ver a su amiga desfilar, representó a varios.

Marie Claire Harp fue la primera en salir, pero tras algunas semanas varios la querían regresar a La Casa de los Famosos México y hay varios motivos.

Estando afuera de La Casa de los Famosos México y al ser la primera eliminada, Marie Claire Harp pudo demostrar afuera su forma de ser y claro, lució su cuerpo con variedad de outfits.

Sumado a ello, que ayer -14 de agosto- en la última Gala del reality show, se llevó el premio a ‘El bombon de la casa’, compitiendo con:

Y aunque nadie quiso pronunciar el nombre de su favorita y decidieron darle la vuelta, Marie Claire Harp reconfirmó el motivo por el que se ganó el premio.

Y pese a que ninguno de los hombres hizo gesto, Wendy Guevara no pudo ocultar su reacción al ver a Marie Claire Harp y el sensual vestido que eligió para la noche.

Pues sumado a ello, no solo llevó un vestido impresionante, sino que decidió lucirse haciendo sensuales pasos, una pasarela frente al Team Infierno y mostrando un poco su retaguardia.

Sin dudarlo, Marie Claire Harp se ganó el premio a la más sexy de La Casa de los Famosos México, y aunque salió en la primera semana, su cuerpo le hizo los días imposibles a un habitante.

La conductora pudo haber permanecido solo 7 días en La Casa de los Famosos México, pero así como Wendy Guevara, uno más tenía una cara bien contenido al verla pasar y tiempo después lo reconoció.

Fue Poncho de Nigris -de 47 años de edad- el primero que demostró disgusto por ver a Marie Claire Harp en traje de baño que él calificó como “tanga”.

Explicó que le molestaba que la conductora venezolana estuviera “paseándose en tanga”, porque no quería que su esposa Marcela Mistral -de 34 años de edad- se enojara.

“Se anda paseando ahí con tanga, pues también me siento incómodo, de que no quiero que se enoje mi esposa, la respeto. Se pone aquí con tanga y no me gusta”.

Poncho de Nigris, influencer.