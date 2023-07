¿Quién es Federica Quijano, la hermana de Apio Quijano que lo defendió tras el pleito con Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México?

Federica Quijano también se ha sumado a la polémica en La Casa de los Famosos México y no ha dudado en defender a su hermano Apio Quijano -de 46 años de edad-.

En diversas ocasiones Federica Quijano -de 51 años de edad- ha salido ha defender a su hermano e incluso en una gala de La Casa de los Famosos México lanzó una fuere advertencia.

“Cuiden a mi hermanito, por favor, porque yo también me voy a poner como leona enjaulada”, sentenció Federica Quijano.

Luego de que Federica Quijano también defendió a su hermano tras la pelea que tuvo con Wendy Guevara -de 29 años de edad- muchos se han cuestionado sobre quién es la hermana de Apio Quijano.

Federica y Apio Quijano (@apioquijano / Instagram )

¿Quién es Federica Quijano y cuál es su verdadero nombre?

El nombre de Federica Quijano se convirtió en tendencia luego de que acusó a Wendy Guevara de mala copa tras fuerte pelea con su hermano Apio Quijano en La Casa de los Famosos México.

De inmediato muchos usuarios se empezaron a cuestionar quién era Federica Quijano. A continuación, te presentamos los detalles de su vida.

Janine Patricia Quijano Tapia, nombre real de Federica Quijano, se dio a conocer gracias a que forma parte de la agrupación Kabah junto a:

Apio Quijano

María José de 47 años de edad

Daniela Magún de 45 años de edad

René Ortiz

Sergio O’Farril de 44 años de edad

Al igual que su hermano Apio, Federica Quijano ganó gran popularidad con la agrupación en la década de los 90.

Federica Quijano confesó que se decidió cambiar de nombre cuando empezó con Kabah.

“Fitte era nuestra personal mánager y ella y yo fundamos Kabah. Yo fui la de la idea de tener un grupito y cuando nos dijeron que nos podíamos cambiar los nombres dije ‘Qué cool’. A mí no me molestaba mi nombre. Todo el mundo me decía Jan, pero me dijo Fitte: ‘¿Por qué no te pones Federica?’”, comentó en entrevista.

Sobre por qué escogió Federica, Janine confesó que en realidad fue idea de su mánager ya que en un principio quería otro nombre.

“¡Y a mí me gustaba el nombre de María José! En ese entonces todavía no iba a entrar al grupo María José, pero la mánager me dijo que no había ninguna famosa, más que Federica Armendáriz, que se llamara así, y que eso era una fortaleza”, destacó en entrevista.

Con el paso del tiempo, Federica se dejó ese nombre y pocos conocen que no es su verdadera identidad.

Kabah en La Casa de los Famosos México (Tomada de video / La Casa de los Famosos México)

Además de Kabah, Federica Quijano se ha dedicado a la politica

Además de su pasión por la música, Federica Quijano también es conductora, empresaria, activista y diputada.

A lo largo de su trayectoria, Federica Quijano se ha mostrado muy cercana a la defensa de los animales y del medio ambiente.

Federica Quijano es diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero ha recibido muchas críticas por su trabajo en la política.

Janine Patricia Quijano Tapia o Federica de Kabah (Especial)

Además de su trabajo en los escenarios, Federica Quijano también es activista y busca visibilizar a la comunidad autista, buscando legislar a favor de sus derechos y evidenciar los errores de la sociedad al tratarlos.

Federica Quijano es madre de un niño que fue diagnosticado con autismo. Por lo que la cantante se ha dedicado a mostrar su lucha para lograr que la sociedad respete los derechos de las personas autistas.

En diversas entrevistas Federica Quijano confesó que ella siempre soñó con formar una familia, pero una endometriosis no le permitió ser mamá de forma natural.

Por lo que adoptó a sus dos hijos y desde ese momento se ha mostrado muy feliz de ser madre.

En 2007, Federica Quijano decidió comenzar un largo proceso legal para poder adoptar a su hija Maria Quijano Tapia.

Posteriormente adoptó a Sebastián, quien había sido tirado a la basura, donde estuvo dos o tres días y por lo que fue encontrado con neumonía, rinitis, descalcificado e incluso mordido por algunos animales.

Sebastián fue diagnosticado con autismo, TDA y retraso mental.

A lo largo de su trayectoria Federica Quijano se ha envuelto en varias polémicas: