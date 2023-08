Marlon Colmenarez se le desapareció a Wendy Guevara tras ganar La Casa de los Famosos México, así lo contó Paola Suárez.

Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos México y causó gran furor en redes sociales, como en las calles.

Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara dio una entrevista al programa De Primera Mano y manifestó que estaba muy feliz por la victoria de su querida amiga en La Casa de los Famosos México.

También reveló un curioso detalle de Marlon Colmenarez, el crush de Wendy Guevara.

Hace algunos días, Paola Suárez contó que Marlon Colmenarez ponía pretextos para no visitar a Wendy Guevara a La Casa de los Famosos México.

Incluso La Perdida contó que Marlon Colmenarez había bloqueado a todas las amigas de Wendy Guevara.

Al final se supo que la producción le habría pagado 50 mil pesos, para que acudiera a La Casa de los Famosos México.

Tras la victoria de Wendy Guevara, Paola Suárez narró al program De Primera Mano, que la influencer no ha preguntado por él y Marlon Colmenarez no la ha contactado.

“No me ha preguntado por él (Wendy) yo tampoco lo vi (a Marlon Colmenarez) que ya haya preguntado por ella, o que voten por Wendy, pues no. La verdad no lo he visto”

Paola Suárez