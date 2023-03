Antonio Berumen no fue vinculado a proceso por denuncia de abuso sexual; acusan “corrupción y favoritismo”.

César ‘N’ es uno de los denunciantes de Antonio Berumen y el 21 de marzo, hubo una audiencia sobre el caso.

Sin embargo, César ‘N’ acusa al juez de favoritismo con Antonio Berumen y de revictimizarlo, además de desestimar su denuncia.

Antonio Berumen no se presentó a la audiencia por abuso sexual, pero su abogado dice que sus delitos no son graves

Mauricio Martínez y César ‘N’ esperaban que Antonio Berumen fuera vinculado a proceso en esta audiencia, pero fue todo lo contrario.

Según información de Jorge Carbajal, Antonio Berumen habría quedado libre de la denuncia por abuso sexual, que hizo César ‘N’.

César ‘N’ reveló en una entrevista en De Primera Mano, que los abogados de Antonio Berumen le habían ofrecido dinero y una disculpa pública .

Incluso, le llegaron a ofrecer cerca de 500 mil pesos a la abogada de César ‘N’ para que abandonara el caso.

Las presuntas víctimas de Antonio Berumen esperaban que el productor fuera vinculado a proceso, pero no fue así.

A pesar de que existe un audio donde los abogados de Antonio Berumen ofrecieron dinero a César ‘N’, estos aseguran que son falsos.

César ‘N’ acusó a la Fiscalía de la CDMX de corrupta y de que el juez desacreditó todas sus pruebas.

César ‘N’ contó en su cuenta de Instagram, que el juez lo revictimizó a lo largo de la audiencia, pero no piensa detener el proceso contra Antonio Berumen.

“El juez me revictimizó a lo largo de toda la audiencia que duró más de 3 horas. Me cuestionaron a mí por qué no salí corriendo en lugar de cuestionar a Antonio ‘N’ por qué no se detuvo cuando me vio temiendo por mi vida”

César 'N'