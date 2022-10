A 12 años de haberse transmitido la telenovela Atrévete a Soñar, Violeta Isael, de actualmente 37 años de edad, lanzó sinceras confesiones en el podcast de Gusgri.

Violeta Isfel aceptó que el melodrama protagonizado por Danna Paola, de 27 años de edad, y Eleazar Gómez, de 36 años de edad, se convirtió un fenómeno que nadie esperaba.

Recordó que ella tenía 18 años de edad y un hijo de 6 años cuando se enteró del casting de Atrévete a Soñar, el cual hizo sin saber quien era Antonella, en “Patito Feo” (versión argentina).

Y es que su prioridad era continuar haciendo lo que le gustaba y a su vez generar ingresos suficientes para mantener a su hijo.

Por lo que considera una suerte que los productores buscarán a una actriz con mas edad que el personaje ya que era demasiada la carga emocional.

Violeta Isfel cobró muy poco por su participación en Atrévete a Soñar

Sin pensarlo tanto, Violeta Isfel aceptó el sueldo que le ofrecieron, más otro sueldo por los conciertos que daría como parte de Atrévete a Soñar; sin embargo, aún así era muy poco.

“¿Tú crees que yo recibí una lana por mi cara en las loncheras, en los chicles, en los muñecos? Yo no recibí nada de eso. A mí me dieron un sueldo que cubría todo”, dice un poco molesta.

Y asegura desconocer cuánto cobraron sus compañeros, pero desea haya sido mucho más. Aunque intentó renegociar su sueldo no se pudo ya que le aseguraron que eran muchas personas a las que debían pagarles.

“Hoy gano más con una historia en Instagram que lo que me pagaban en cada concierto”, subraya.

“Nos pagaban muy poquito, la verdad”, insiste y asegura que en aquellos años Atrévete a Soñar llenó el Auditorio Nacional 13 veces, y dos la Arena Monterrey.

Violeta Isfel (Agencia México)

Pese a bajo sueldo, Atrévete a Soñar le dejó un buen sabor de boca

Debido al éxito que Atrévete a Soñar tuvo, Violeta Isfel asegura que volvería a meterse en la piel de Antonella aún con ese bajo sueldo pues el proyecto impulsó su carrera.

“Si a mí me dices que va a venir todo esto que ya he vivido me lo vuelvo a aventar con el mismo sueldo si quieres”, finaliza.