Matilda Ávila Garza, hija de Mónica Garza se casó en una boda gótica, por lo que te damos detalles de quién es, tales como:

¿Quién es Matilda Ávila Garza?

¿Qué edad tiene Matilda Ávila Garza?

¿Quién es el esposo de Matilda Ávila Garza?

¿Qué signo zodiacal es Matilda Ávila Garza?

¿Matilda Ávila Garza tiene hijos?

¿Qué estudió Matilda Ávila Garza?

¿En qué ha trabajado Matilda Ávila Garza?

Matilda Ávila Garza, hija de Mónica Garza se casó en una boda gótica

¿Quién es Matilda Ávila Garza?

Matilda Ávila Garza, mejor conocida como Matilda la Muerta, es hija de la conductora de televisión Mónica Garza.

Sin embargo, ella ha creado su propia identidad como creadora, artista y tatuadora mexicana; además de contar con el podcast Muerte Curiosa.

Matilda Ávila Garza se ha definido como una figura multifacética y recientemente ha dado de qué hablar tras su matrimonio, el cual celebró con una temática gótica.

Matilda Ávila Garza, hija de Mónica Garza, fue diagnosticada con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) a los 16 años de edad, también conocido como trastorno borderline.

Matilda Ávila Garza, hija de Mónica Garza (@matildalamuerta / Instagram )

¿Qué edad tiene Matilda Ávila Garza?

Se sabe que Matilda Ávila Garza, hija de Mónica Garza tiene actualmente 28 años de edad, pues nació un 22 de septiembre de 1997.

¿Quién es el esposo de Matilda Ávila Garza?

Matilda Ávila Garza se acaba de casar con Ricci Maquiavelo, quien de acuerdo a varios medios y redes sociales, es un músico que se dedica a tocar el bajo en una banda de punk.

Matilda Ávila Garza, hija de Mónica Garza (@matildalamuerta / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Matilda Ávila Garza?

En una publicación de Mónica Garza, se reveló que Matilda Ávila Garza cumple años el 22 de septiembre; por lo que pertenece al signo de Virgo.

Los Virgo, como Matilda Ávila Garza, nacidos bajo el signo zodiacal del 23 de agosto al 22 de septiembre, suelen ser relacionados al elemento Tierra, y son conocidos por varias características como:

Analíticos y lógicos

Perfeccionistas

Prácticos y trabajadores

Organizados

Modestos y tímidos

Serviciales

Inteligentes y meticulosos

Matilda Ávila Garza, hija de Mónica Garza

¿Matilda Ávila Garza tiene hijos?

Hasta el momento, Matilda Ávila Garza no tiene hijos.

¿Qué estudió Matilda Ávila Garza?

Aunque no se sabe qué o dónde estudió, Matilda Ávila Garza se dedicó al arte, especialmente a la pintura e ilustración.

No obstante, lleva más de 9 años como tatuadora profesional, siendo este su ingreso principal, tal y como ha revelado en entrevistas.

¿En qué ha trabajado Matilda Ávila Garza?

Matilda Ávila Garza, mejor conocida como Matilda la muerta, es una artista, ilustradora, pintora y tatuadora mexicana.

Lleva más de 9 años de experiencia tatuando, siendo este su ingreso principal; aunque también se sabe que tiene un podcast llamado Muerte Curiosa.

Este programa, nació al principio como una página de Instagram, ahora se transmite cada Martes en las plataformas de streaming.

De igual manera, Matilda Ávila Garza ha incursionado en el modelaje; no obstante, ha asegurado que nunca buscó ser reconocida por esta faceta sino por ser una artista.

Matilda Ávila Garza, hija de Mónica Garza (@matildalamuerta / Instagram )

Matilda Ávila Garza, hija de Mónica Garza se casó en una boda gótica

La boda de Matilda Ávila Garza se ha viralizado en redes sociales, especialmente por tener una temática gótica.

Se sabe que este estilo gótico que Matilda Ávila Garza escogió para su boda, se caracteriza por una estética oscura, romántica y con elementos inspirados en el arte y la literatura gótica.

En las fotos que la hija de Mónica Garza compartió a través de sus redes sociales, se reflejó pudo notar esta decoración especialmente en el vestuario y los detalles de ambos novios.

En los detalles que se han podido notar sobre la boda de Matilda Ávila Garza, es que lució un vestido blanco de la diseñadora Vera Wang.

No obstante, incluyó detalles como cráneos y cuervos, calaveras y demás; en el caso de su ahora esposo, Ricci Macciavelo, él optó por un traje negro con un boutonnière en forma de cráneo acompañado de una rosa roja.

Los anillos de ambos fueron hechos por artistas dedicados a la escultura, mientras que el ramo de la novia contenía rosas negras y blancas, además de símbolos góticos.

Y finalmente, para honrar la tradición de algo viejo, azul y prestado, Matilda Ávila Garza usó un anillo de zafiro que era de su abuela en la mano derecha.

Matilda Ávila Garza, hija de Mónica Garza (@matildalamuerta / Instagram )