¿Quién es Mauricio Martínez, el cantante que acusa abuso por parte del exmanager de Magneto y Mercurio? A través de sus redes sociales el famoso señaló que procederá legalmente.

El nombre de Mauricio Martínez se convirtió en tendencia luego de que denunció en su cuenta de Twitter que Antonio Berumen lo acosó sexualmente cuando acudió a su oficina para pedirle una oportunidad laboral.

Tras su denuncia muchas personas se han cuestionado sobre la identidad de Mauricio Martínez, quien radica en Estados Unidos desde hace varios años.

Mauricio Martínez, actor. (@maumartinez)

¿Quién es Mauricio Martínez?

Mauricio Martínez es un actor y cantante que ha sobresalido gracias a su trabajo en el teatro y la televisión tanto en México como en Estados Unidos.

El originario de Monterrey comenzó su carrera artística desde que era muy pequeño en el centro de Difusión Cultural del Tec de Monterrey. A pesar de su pasión, Mauricio Martínez se enfrentó al rechazó de su padre quien no quería que fuera actor.

A los 17 años se mudó a Nueva York para continuar sus estudios en The American Musical and Dramatic Academy. En esa fecha pudo aparecer en algunos comerciales y tuvo pequeñas participaciones en algunas series como ‘Sex and the city’.

Sin embargo no fue hasta que apareció en Operación Triunfo en 2002 donde demostró su talento quedándose con el cuarto lugar de la versión mexicana.

En 2003 participó en la obra ‘Fiebre de Sábado por la Noche’, al lado de Lisset y Lolita Cortés. También apareció en la telenovela juvenil ‘Clap... El lugar de tus sueños’.

Mauricio Martínez tuvo la oportunidad de participar en diferentes musicales como ‘Ciudad Blanca’, ‘La Bella y la Bestia’, ‘Dulce Caridad’. En 2009 regresó a las telenovelas en ‘Atrévete a soñar´.

También participó en ‘Mentiras el Musical’, ‘Jesucristo Superestrella’, ‘Perverso’, ‘Canciones Desde Una Cama Sin Tender’ y ‘Panorama Desde El Puente’.

Aunque Mauricio Martínez siempre mostró su pasión por el teatro, no descuidó su actuación y participó en series televisivas como ‘El Vato’ y ‘Señora Acero’.

En búsqueda de una gran oportunidad, Mauricio Martínez se fue a Estados Unidos donde se ha podido demostrar su talento en algunas producciones como el musical ‘Evita’ y ‘Unmasked: The Music of Andrew Lloyd Webber’.

En 2010 Mauricio Martínez fue diagnosticado con cáncer, el cuál ha resurgido cuatro veces y lo ha obligado a someterse a intensas sesiones de quimioterapia.

Mauricio Martínez (@martinezmau)

Mauricio Martínez denunció intento de abuso de Toño Berumen

A través de Twitter, Mauricio Martínez contó cómo Antonio Berumen, exitoso manager de grupos de los 90 como Magneto, Mercurio, Kairo y la cantante Fey, lo acosó sexualmente,

De acuerdo con Mauricio Martínez conoció a Toño Berumen en 2002 cuando estudió 6 meses en el CEA. El famoso buscaba a un representante para poder firmar un contrato discográfico.

Acudió a su oficina la cual se encontraba en su casa y se dio cuenta que contaba con una cámara en la regadera. Tras sus insinuacones salió del lugar.

“En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo” Mauricio Martínez