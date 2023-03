El caso de Antonio Berumen da más de qué hablar, pues el productor habría ofrecido acuerdo a uno de sus denunciantes para que desistieran.

Hace un año comenzaron las acusaciones contra Antonio Berumen, por abuso y acoso sexual.

El primero en levantar la voz fue el cantante Mauricio Martínez, quien contó que Antonio Berumen lo tocó sin su consentimiento.

A partir del testimonio de Mauricio Martínez, más hombres denunciaron las agresiones de Antonio Berumen, como fue el caso de César ‘N’.

César ‘N’ denunció ante las autoridades a Antonio Berumen por abuso sexual, delito que ha sido subestimado por el abogado del productor.

El jueves 16 de marzo, Antonio Berumen se presentó a la Fiscalía a una audiencia, tras haber evadido previamente dos citatorios.

Jorge Ramírez, abogado de Toño Berumen, aseguró que la próxima semana las autoridades dictarían “auto de libertad” al productor.

Pero la situación sería más turbia de lo que parece, pues César ‘N’ -víctima de Antonio Berumen- reveló que la defensa del productor buscó llegar a un acuerdo.

Durante una entrevista con De Primera Mano, César ‘N’ y su abogada revelaron que los abogados de Antonio Berumen les ofrecieron dinero.

César ‘N’ está confiado en que las autoridades procedan contra Antonio Berumen y reveló que le ofrecieron dinero y una disculpa, para retirar la denuncia.

“Me llena de impotencia y coraje haber visto lo que el abogado de Berumen dijo, porque estuve en una junta frente a él y me llena de impotencia que digan que es falso todo lo que yo dije (...) Me di el tiempo de grabar todo lo que ellos me estaban ofreciendo: dinero y disculpa pública”

César 'N', víctima de Antonio Berumen