ANDA elegirá secretario general; Aleyda Gallardo y Omar Fierro encabezan planillas

La ANDA elegirá a su Comité Ejecutivo Nacional del periodo 2026-2030; son dos la planillas las que buscan ganar las elecciones del sindicato.
Aleyda Gallardo y Omar Fierro encabezan planillas de la ANDA, institución que actualmente encabeza el actor Marco Treviño.
Las fecha límite de registro para las elecciones de la ANDA cierra el viernes 20 de marzo; la votación será del lunes 23 al viernes 27 de marzo de forma digital.
Planilla Rosazul que compite en las elecciones 2026 de la ANDA
Con el lema “Incluir e innovar con honor por una ANDA mejor”, la planilla Rosazul está conformada por:
- Omar Fierro, de 62 años, como Secretario General
- Marcela Ruíz Esparza como Secretaria de Interior y Administración
- Igor Rodríguez como Secretario de Trabajo
- León Michel, de 47 años, como Secretario de Exterior
- Laura Sotelo como Secretaria de Estadística
- Rodolfo Arias, de 62 años, como Secretario de Tesoro Contabilidad y Finanzas
- Irene Arcila, de 64 años, como Secretaria de Previsión Social
- Lucy Escandón como Secretaria de Actas y Acuerdos
- Alicia Jaziz, de 29 años, como suplente
- Luis Felipe Montoya como suplente
Planilla Ámbar que compite en las elecciones 2026 de la ANDA
Por su parte, la planilla Ámbar tiene el lema “LUCHANDA: Renovarse y Actuar”. Dicho grupo lo conforman:
- Aleyda Gallardo, de 46 años, como Secretaria General
- Hidelberto Maya como Secretario de Interior y Administración
- Roberto Sosa, de 55 años, como Secretario de Trabajo
- Mark Tacher, de 48 años, como Secretario de Exterior
- Reynaldo Rossano, de 51 años, como Secretario de Estadística
- Isaura Espinoza, de 69 años, como Secretaria de Tesoro Contabilidad y Finanzas
- Alejandra Ley, de 41 años, como Secretaria de Previsión Social
- Mercedes Olea, de 59 años, como Secretaria de Actas y Acuerdos
- Lourdes Reyes, de 53 años, como suplente
- Fermín Martínez, de 64 años, como suplente