La ANDA elegirá a su Comité Ejecutivo Nacional del periodo 2026-2030; son dos la planillas las que buscan ganar las elecciones del sindicato.

Aleyda Gallardo y Omar Fierro encabezan planillas de la ANDA, institución que actualmente encabeza el actor Marco Treviño.

Las fecha límite de registro para las elecciones de la ANDA cierra el viernes 20 de marzo; la votación será del lunes 23 al viernes 27 de marzo de forma digital.

Planilla Rosazul que compite en las elecciones 2026 de la ANDA

Con el lema “Incluir e innovar con honor por una ANDA mejor”, la planilla Rosazul está conformada por:

Omar Fierro, de 62 años, como Secretario General

Marcela Ruíz Esparza como Secretaria de Interior y Administración

Igor Rodríguez como Secretario de Trabajo

León Michel, de 47 años, como Secretario de Exterior

Laura Sotelo como Secretaria de Estadística

Rodolfo Arias, de 62 años, como Secretario de Tesoro Contabilidad y Finanzas

Irene Arcila, de 64 años, como Secretaria de Previsión Social

Lucy Escandón como Secretaria de Actas y Acuerdos

Alicia Jaziz, de 29 años, como suplente

Luis Felipe Montoya como suplente

ANDA elegirá secretario general; Aleyda Gallardo y Omar Fierro encabezan planillas (Especial)

Planilla Ámbar que compite en las elecciones 2026 de la ANDA

Por su parte, la planilla Ámbar tiene el lema “LUCHANDA: Renovarse y Actuar”. Dicho grupo lo conforman:

Aleyda Gallardo, de 46 años, como Secretaria General

Hidelberto Maya como Secretario de Interior y Administración

Roberto Sosa, de 55 años, como Secretario de Trabajo

Mark Tacher, de 48 años, como Secretario de Exterior

Reynaldo Rossano, de 51 años, como Secretario de Estadística

Isaura Espinoza, de 69 años, como Secretaria de Tesoro Contabilidad y Finanzas

Alejandra Ley, de 41 años, como Secretaria de Previsión Social

Mercedes Olea, de 59 años, como Secretaria de Actas y Acuerdos

Lourdes Reyes, de 53 años, como suplente

Fermín Martínez, de 64 años, como suplente