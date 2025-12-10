Hace cuatro años, miembros de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) denunciaron a Jesús Ochoa, exsecretario del organismo, para que aclarara el presunto desfalco de 50 millones de pesos.

Jesús Ochoa fue denunciado por fraude y lo señalan de extraer dinero del fondo de la ANDA durante su gestión en la pandemia.

Jesús Ochoa deberá aclarar presunto desfalco de 50 millones de pesos

Miembros de la ANDA iniciaron una denuncia contra Jesús Ochoa en 2021; la demanda laboral ya procedió y el actor deberá rendir cuentas por el desfalco de 50 millones de pesos.

La denuncia fue colectiva y actores como Erik del Castillo -de 91 años de edad- y Laura Zapata -de 69 años de edad- se sumaron para exigir una explicación.

Además, en 2021, actores como Alejandro Tommasi -de 68 años de edad- señalaron a Jesús Ochoa de extraer 5 millones de pesos de la cuenta bancaria de la ANDA porque “los necesitaba”.

La demanda laboral es por el desfalco millonario del fondo de jubilación de los actores retirados de la ANDA.

El abogado Jesús Briones, quien representa a los actores de la ANDA, acusa a Jesús Ochoa de saquear el fondo de pensiones de la organización.

Y es que, la asociación tenía un fideicomiso para pensiones de 71 millones de pesos y tras la salida de Jesús Ochoa, el fondo se redujo a 34 millones de pesos.

Durante la gestión de Jesús Ochoa desaparecieron 36 millones de pesos de la ANDA

Tras la salida de Jesús Ochoa como secretario de la ANDA, el fondo de retiro de los actores se redujo a 34 millones de pesos.

Por lo que los actores exigen que se explique dónde están los 36 millones de pesos que desparecieron del fondo mientras la ANDA era representada por Jesús Ochoa.