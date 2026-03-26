La ANDA celebra la Ley Federal de Cine y Audiovisual por proteger el doblaje.

Luego de que el 24 de marzo se aprobara por unanimidad en la Cámara de Diputados la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, la ANDA celebró dicha decisión.

Celebra ANDA la Ley Federal de Cine y Audiovisual por proteger el doblaje

A través de redes, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) celebró la Ley Federal de Cine y Audiovisual por proteger el doblaje en su artículo 29 donde se establece que:

“Con el fin de conservar la identidad lingüística nacional, el doblaje de obras cinematográficas y obras audiovisuales extranjera en cualquiera de las lenguas nacionales, deberá ser realizado por personas trabajadoras artistas interpretes o ejecutantes, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo.” Ley Federal de Cine y Audiovisual

La protección de la Ley Federal de Cine y Audiovisual marca un hito ante el avance de la inteligencia artificial y su uso en doblaje.

Ley Federal de Cine y Audiovisual (Unsplash)

Con la Ley Federal de Cine y Audiovisual, se sustituye la legislación de 1992 con el objetivo de modernizar a la industria.

Además de la ANDA, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, también celebró vía redes la Ley Federal de Cine y el Audiovisual.

De acuerdo con Claudia Curiel de Icaza, la nueva ley responde a la realidad actual del sector.

Esto porque “integra el ecosistema audiovisual y digital”.

Además de que “fortalece la presencia del cine mexicano en salas y plataformas, y da continuidad al fomento del Estado a través de FOCINE”.

Asimismo, la Ley Federal de Cine y el Audiovisual establece una política nacional en coordinación con estados para democratizar la producción, distribución y acceso al cine en México.

En su mensaje, Claudia Curiel de Icaza se mostró optimista para que el Senado de la República acompañará la iniciativa.