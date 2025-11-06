Jorge Ortiz de Pinedo -de 77 años de edad- revela que la ANDA le debe 34 millones de pesos a actores.

A finales de octubre, Jorge Ortiz de Pinedo reveló que la Casa del Actor estaba en crisis y no tenían ni para la comida de los actores retirados.

Jorge Ortiz de Pinedo asegura que la ANDA le debe millones a los actores

En entrevista con De Primera Mano, Jorge Ortiz de Pinedo reveló que la Casa del Actor no tenía dinero para cubrir la siguiente nómina.

Es por eso que decidió crear un evento benéfico para obtener recursos, ya que tampoco hay dinero para los alimentos que consumen los actores retirados.

Jorge Ortiz de Pinedo (Instagram/@jorgeortizdepinedoficial)

Fue ahí donde Jorge Ortiz de Pinedo denunció públicamente que la Asociación Nacional de Castores (ANDA) le debía 34millones de pesos a la Casa del Actor.

“Durante 75 años la Asociación Nacional de Actores estuvo manteniendo la Casa del Actor, como indican los estatutos de la ANDA y como indican los estatutos de la Casa del Actor” Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo menciona que cuando Jesús Ochoa tomó las riendas de la ANDA hace 6 años, los pagos a la Casa del Actor se interrumpieron.

“Jesús Ochoa desconoció y ya no quiso pagar, ahora está Marco Treviño y tampoco quiere pagar, estamos sufriendo mucho” Jorge Ortiz de Pinedo

La Casa del Actor fue fundada hace 80 años con el fin de que fuera un espacio seguro de retiro para los actores que aportan a la ANDA.

Por lo que la ANDA está obligada a darle dinero a la Casa del Actor como parte de las aportaciones sindicales de los actores, pero esto lleva 6 años sin ocurrir.

Casa del Actor (Especial )

La Casa del Actor vive de caridad por culpa de la ANDA

Jorge Ortiz de Pinedo menciona que la Casa del Actor lleva años en crisis por la deuda de la ANDA y se ha sostenido de caridades.

“De repente tenemos donativos, como de Víctor González Torres, de Carlos Romero que nos trae comida y vamos saliendo. Pero de repente me enteré que no había dinero para nómina de esta quincena” Jorge Ortiz de Pinedo

El actor organizó una “fiesta mexicana” para recaudar fondos para la Casa del Actor y el boleto tiene un costo de mil pesos.

El evento se va a realizar en el Salón Villa Flamencos el viernes 7 de noviembre y contra con al presencia de cantantes, así como cómicos y diversas personalidades.

“Yo espero que muchos artistas de la ANDA le exijan al comité ejecutivo que cumpla con sus obligaciones de cuidar de los viejitos de la Casa del Actor” Jorge Ortiz de Pinedo