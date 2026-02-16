Jesús Ochoa fue cuestionado por los señalamientos de desfalco y fraude durante su administración como Secretario General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“A ver, díganeme cuál demanda”, dijo el actor a la reportera que lo increpó, retando a que presentara pruebas de una demanda en curso o del presunto desfalco millonario.

Las declaraciones tuvieron lugar durante el estreno de la obra de teatro Noches de Danzón, producción en la que participa Jesús Ochoa.

El escándalo de Jesús Ochoa por los 50 millones que desaparecieron en la ANDA

Fue en diciembre de 2025 cuando se dio a conocer una demanda colectiva interpuesta por un grupo de afectados de la ANDA.

El abogado Jesús Briones detalló que Jesús Ochoa y otros implicados deberían rendir declaraciones sobre el fondo de ahorro de afiliados que desapareció y que rondaba los 50 millones de pesos.

Jesús Ochoa (Agencia Mé)

En aquél entonces el dictamen estupulaba que Jesús Ochoa tenía que presentar todos los movimientos bancarios que efectuaron durante su paso por la ANDA.

Jesús Ochoa mencionó en declaraciones que se sentía tranquilo por su gestión como Secretario General de la ANDA.

A la par, el actor aseguró que no se tomaba los señalamientos de forma personal, pues siempre supo que el cargo venndría acompañado de retos por todo lo que el puesto involucraba.

Y ahora con las nuevas declaraciones de Jesús Ochoa, resta esperar una respuesta por parte de los demandantes o de su abogado.