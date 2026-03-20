Aleyda Gallardo es una actriz y directora que ha participado en series como Mujeres Asesinas y Hasta que te conocí.

La actriz buscará ser secretaria general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) con la planilla Ámbar.

¿Quién es Aleyda Gallardo? actriz y directora

Aleyda Gallardo es originaria de la CDMX y tiene más de 21 años de experiencia como actriz y directora.

La actriz ha trabajado para producciones de Televisa y TV Azteca.

Aleyda Gallardo (Instagram/@aleyda.gallardo)

¿Qué edad tiene Aleyda Gallardo?

Aleyda Gallardo tiene 30 de abril de 1979; actualmente tiene 46 años de edad.

¿Quién es el esposo de Aleyda Gallardo?

Se desconoce su Aleyda Gallardo está casada.

¿Qué signo zodiacal es Aleyda Gallardo?

Aleyda Gallardo es Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Aleyda Gallardo?

Se desconoce si Aleyda Gallardo tiene hijos.

Aleyda Gallardo (Instagram/@aleyda.gallardo)

¿Qué estudió Aleyda Gallardo?

Aleyda Gallardo estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM.

¿En qué ha trabajado Aleyda Gallardo?

Aleyda Gallardo ha trabajado en telenovelas como Alborada y Amarte es mi pecado, así como:

Barrera de amor

El Dandy

El encanto del águila

Gritos de muerte y libertad

La Guzmán

Mar de amor

Mujeres Asesinas

Como dice el dicho

La Rosa de Guadalupe

La candidata

Hasta que te conocí

Lo que la gente cuenta

Un día para vivir

Yo no creo en los hombres

Mar de amor

Asimismo, la hemos visto en películas como Todos hemos pecado y La noche del pirata.