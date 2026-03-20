Marco Treviño es un actor y actual secretario de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), quien terminará su gestión en 2026.

La Anda entró en elecciones internas y Marco Treviño dejará su cargo como secretario general, el cual inició en 2022.

¿Quién es Marco Treviño? Actor y actual secretario de la ANDA

Marco Antonio Treviño Mieres es un actor originario de Guadalajara, conocido por su trabajo en series como La Madrastra y El Mochaorejas.

El actor es secretario general de la ANDA desde 2022 y hasta 2026, cuando le tendrá que ceder el puesto a Omar Fierro o Aleyda Gallardo, candidatos para el puesto.

Marco Treviño (Instagram/@marcotrevino)

¿Qué edad tiene Marco Treviño?

Marco Treviño nació el 7 de enero de 1961; actualmente tiene 65 años de edad.

¿Quién es la esposa de Marco Treviño?

Se desconoce si Marco Treviño está casado.

¿Qué signo zodiacal es Marco Treviño?

Marco Treviño es Capricornio.

Marco Treviño (Instagram/@marcotrevino)

¿Cuántos hijos tiene Marco Treviño?

Se desconoce si Marco Treviño tiene hijos.

¿Qué estudió Marco Treviño?

Marco Treviño estudió Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac.

¿En qué ha trabajado Marco Treviño?

Marco Treviño ha trabajado en televisión y cine, destacando proyectos como la película Un mundo maravilloso y Malos hábitos.

Ha trabajado en programas de televisión como:

El sexo débil

Rosa diamante

Paramédicos

El señor de los cielos

Los Miserables

Guerra de ídolos

La negociadora

Mujer de nadie

La madrastra

Lo que callamos las mujeres

Mi rival

Hasta que te conocí

Capadocia

Infames

Deseo prohibido

Marco Treviño es el actual secretario general de la ANDA.