Marco Treviño es un actor y actual secretario de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), quien terminará su gestión en 2026.
La Anda entró en elecciones internas y Marco Treviño dejará su cargo como secretario general, el cual inició en 2022.
¿Quién es Marco Treviño? Actor y actual secretario de la ANDA
Marco Antonio Treviño Mieres es un actor originario de Guadalajara, conocido por su trabajo en series como La Madrastra y El Mochaorejas.
El actor es secretario general de la ANDA desde 2022 y hasta 2026, cuando le tendrá que ceder el puesto a Omar Fierro o Aleyda Gallardo, candidatos para el puesto.
¿Qué edad tiene Marco Treviño?
Marco Treviño nació el 7 de enero de 1961; actualmente tiene 65 años de edad.
¿Quién es la esposa de Marco Treviño?
Se desconoce si Marco Treviño está casado.
¿Qué signo zodiacal es Marco Treviño?
Marco Treviño es Capricornio.
¿Cuántos hijos tiene Marco Treviño?
Se desconoce si Marco Treviño tiene hijos.
¿Qué estudió Marco Treviño?
Marco Treviño estudió Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac.
¿En qué ha trabajado Marco Treviño?
Marco Treviño ha trabajado en televisión y cine, destacando proyectos como la película Un mundo maravilloso y Malos hábitos.
Ha trabajado en programas de televisión como:
- El sexo débil
- Rosa diamante
- Paramédicos
- El señor de los cielos
- Los Miserables
- Guerra de ídolos
- La negociadora
- Mujer de nadie
- La madrastra
- Lo que callamos las mujeres
- Mi rival
- Hasta que te conocí
- Capadocia
- Infames
- Deseo prohibido
Marco Treviño es el actual secretario general de la ANDA.