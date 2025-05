Carlos Bonavides se va a lanzar de secretario general de la ANDA; se queja de lo mal que está la asociación

Carlos Bonavides está a disgusto con la actual administración de la ANDA ya que no da un trato digno a los actores.

De acuerdo con Carlos Bonavides, de 84 años de edad, la Asociación Nacional de Actores “los trata como limosneros”.

Carlos Bonavides arremetió contra la ANDA luego de que una empleada lo tratara mal cuando fue a solicitar medicamento para su padecimiento de vitiligo.

En un encuentro con la prensa, Carlos Bonavides reprobó que una doctora, de mala manera, le solicitará cumplir con una serie de documentos y requisitos para darle su medicación.

Por lo que tachó de espantoso el trato que le dio la mujer que, asegura, es parte del sindicato por ser prima de Rafael Inclán, de 84 años de edad.

Razón por la que se postulara para ser el nuevo Secretario General en la próxima administración pues no quiere repetir la pésima experiencia.

El veterano actor desea que la ANDA vuelva a ser la institución que muchos admiraban y que, lamentablemente, hoy “tiene muchos defectos”.

Ya que trata como limosneros a muchos actores solo por ser adultos mayores, quienes curiosamente son los que más necesitan de su apoyo.

"Porque somos viejos, creen que los viejos no sabemos defendernos, creen que no tenemos voz; tengo energía y, a pesar de mi edad, tengo fuerza. Yo me he operado 4 veces y la ANDA me ha tratado bien, en esta administración no, nos tratan como si fuéramos a pedir limosna”

Carlos Bonavides