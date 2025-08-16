A través de su cuenta oficial en TikTok, Anahí -de 42 años de edad- dijo que tiene “roto el corazón” por culpa de los haters de Ninel Conde.

Y es que Anahí se enteró de que están funando a Ninel Conde -de 54 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2025.

Anahí y Ninel Conde

Así reaccionó Anahí a la funa de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025

Anahí reveló en su cuenta oficial de TikTok que tiene “roto el corazón” porque están funando a Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025.

Y que sin importar los motivos por los que Ninel Conde ha sido criticada en La Casa de los Famosos México 2025, Anahí aseguró que es “un juego donde ponen sus emociones a tope”.

Asimismo, señaló la ex RBD en los comentarios de su video: “todos entran con la ilusión de salir y recibir amor”.

Por lo que tras haber visto algunas cosas de La Casa de los Famosos México 2025 y leer los comentarios de los internautas, Anahí reafirmó su posición de no juzgar.

De acuerdo con la actriz, estos comentarios en contra de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025 solo serían un reflejo de quienes los escriben y replican.

Por lo que finalmente, Anahí le deseó lo mejor a todos sus fans y seguidores del reality show de Televisa.

Anahí y Ninel Conde (captura de pantalla)

¿Por qué Ninel Conde está siendo funada en La Casa de los Famosos México 2025?

Ninel Conde está siendo funada en La Casa de los Famosos México 2025 tras haber acusado a Alexis Ayala -de 60 años de edad- de haber ejercido “violencia de género”.

Y es que los internautas señalaron que la reacción de Ninel Conde en contra de Alexis Ayala mientras jugaban en La Casa de los Famosos México 2025 fue exagerada.

Además, tras el polémico encuentro con Alexis Ayala, el equipo de Ninel Conde intentó minimizar las fuertes acusaciones con un chiste, el cual se interpretó como una burla hacia quienes realmente viven estas situaciones.