Ana Claudia Talancón -de 45 años de edad- celebra el apoyo de Salma Hayek al cine mexicano.

En entrevista con De Primera Mano, Ana claudia Talancón aplaudió que se estén retomando los apoyos al cine mexicano y se siente orgullosa de ser parte de la industria.

Ana Claudia Talancon agradece el apoyo de Salma Hayek al cine mexicano

Salma Hayek y la presidenta Claudia Sheibaum anunciaron incentivos para el cine mexicano, con el fin de impulsar la industria cinematográfica.

Ana Claudia Talancón está feliz por este apoyo al cine mexicano, ya que esto genera empleos.

“Estoy absolutamente agradecida y orgullosa de la labor que realizó para poder abrir estos incentivos, apoyar la realización de estos incentivos” Ana Claudia Talancón

La actriz destacó que dentro de las cláusulas de los apoyos al cine mexicano se especificó que la mayoría trabajadores deben ser talento nacional.

“Lo apoyo con todo mi corazón, lo voy disfrutar y voy a ser beneficiaria”, dijo Ana Claudia Talancón.

Y expresó: “En México hay muchísimo talento en todos los campos, creativamente”, sobre la riqueza cultural y creativa de los mexicanos.

Ana Claudia Talancón augura éxito al cine mexicano

Actores y trabajadores de la industria cinematográfica han celebrado que haya apoyo, pues esto genera empleos.

Al respecto, Ana Claudia Talancón cree que el ojo mundial está sobre el talento mexicano desde hace mucho tiempo.

Pero, con este nuevo apoyo gubernamental, el cine mexicano se podrá expandir y atraerá más inversión.

Además, generará empleos desde actores, maquillistas, fotógrafos y todos los trabajadores de la industria del cine en México.