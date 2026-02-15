La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que el incentivo al cine que apoya Salma Hayek permitirá que México sea uno de los epicentros de la producción mundial.

Esto en el marco de la visita de Salma Hayek a México, en donde la actriz celebró los incentivos que el gobierno de México busca implementar para el desarrollo y producción de películas y series en México.

Secretaria de Cultura destaca apoyo de Salma Hayek a los incentivos del gobierno de México al cine nacional

Claudia Curiel de Icaza afirmó que el cine desempeña un papel central en la vida pública de México al contribuir a la “construcción de identidad, memoria y tejido comunitario”.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la secretaria de Cultura sostuvo que la industria audiovisual también representa una fuente relevante de empleo y un detonante para el crecimiento económico.

En esa publicación, Curiel de Icaza destacó que el nuevo esquema de incentivos que apoya Salma Hayek impulsará la consolidación de México como uno de los polos globales más atractivos para la producción cinematográfica y televisiva.

Dicho mensaje estuvo acompañado por una imagen en la que aparece junto a la propia Salma Hayek, así como con la empresaria Altagracia Gómez, asesora de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante un encuentro previo junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Cultura subrayó que el séptimo arte forma parte del patrimonio cultural del país y constituye una plataforma para proyectar su diversidad ante audiencias internacionales.

Asimismo, resaltó la importancia de resguardar la producción fílmica en la Cineteca Nacional y de fortalecer la presencia de creadores y técnicos mexicanos en circuitos globales, como parte de una estrategia integral para robustecer la industria cultural.