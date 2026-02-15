Claudia Sheinbaum presentó desde Palacio Nacional el programa de Incentivos para la industria cinematográfica, con Salma Hayek entre las invitadas.

Aprovechando la presencia de la actriz y productora veracruzana, Claudia Sheinbaum agradeció a Salma Hayek por defender y representar a los mexicanos en Estados Unidos y el resto del mundo.

Claudia Sheinbaum destaca el trabajo de Salma Hayek en México y el extranjero

Claudia Sheinbaum le dedicó un mensaje de agradecimiento a Salma Hayek durante el anuncio de Incentivos para la industria cinematográfica, desde Palacio Nacional.

Recordando su trayectoria en el cine mexicano y estadounidense, la presidenta de México resaltó que Salma Hayek ha aprovechado su proyección internacional para defender a mexicanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

“Todos admiramos mucho a Salma (...) algo que le admiro mucho es que siempre ha defendido a las mexicanas y a los mexicanos en Estados Unidos”. Claudia Sheinbaum

La presidenta de México hizo mención del trabajo de Salma Hayek como productora y actriz de cine, resaltando su trabajo en la película de Frida Kahlo (2002).

Frida de Salma Hayek (Agencia México)

El filme que protagonizó la veracruzana sirvió para llevar el legado de Frida Kahlo al foco internacional. Así lo declaró Claudia Sheinbaum:

“Su talento ha hecho que México se conozca en todos lados, y además con nuestra cultura y nuestras raíces. Quizá Frida Kahlo no se conocería tanto en el mundo si no fuera por la película de Salma”. Claudia Sheinbaum

“Lo que no teníamos era esta presidenta”: Salma Hayek aplaude programas de Sheinbaum por la cultura

Aunque aseguró que se siente más cómoda alejada de la política, Salma Hayek no perdió la oportunidad de agradecerle personalmente a Claudia Sheinbaum, pues mencionó que durante años la comunidad del cine en México buscó los incentivos.

Aseguró que, aunque el talento mexicano siempre tuvo la información y buscó los apoyos, estos se negaron; afirmando que tal vez lo que no se tenía era “a esta presidenta”.

Además, destacó el apoyo recibido por las gobernadoras de Quintana Roo y Veracruz, Mara Lezama y Rocío Nahle, quienes respaldaron la iniciativa de la actriz y productora desde el inicio.