La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle compartió una foto con Salma Hayek en la que le agradeció la promoción cultural de México.

Foto en la que además Rocío Nahle presumió el traje de Jarocha que Salma Hayek portó con orgullo, como originaria de Veracruz que es la actriz.

Rocío Nahle agradece promoción cultural de México a Salma Hayek

Ante la visita a México de la actriz Salma Hayek, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle compartió su encuentro con foto en la que le agradeció la promoción cultural al país como al estado.

“Gracias Salma Hayek por el apoyo y promoción cultural de México ante el mundo”, escribió en redes sociales” , Rocío Nahle.

Así como con entusiasmo, Rocío Nahle resaltó que la nueva producción de la actriz mexicana Salma Hayek mostrará “las bellezas en Veracruz y la majestuosidad del Golfo de México”.

Rocío Nahle comparte foto con Salma Hayek y agradece promoción cultural de México (@rocionahle)

Rocío Nahle presumió traje de Jarocha que Salma Hayek lució

Además de agradecer la promoción cultural de México ante el mundo, Rocío Nahle presumió el traje de Jarocha que Salma Hayek lució durante su visita.

Traje de Jarocha que lució Salma Hacker del cual Rocío Nahle precisó que se trata de una vertiente original de la tierra natal de la actriz.

Asimismo, Rocío Nahle dijo que Salma Hacke r “enorgullece aún más” al estado, pues la presencia de la actriz ha sido más que bien recibida, por lo que la gobernadora de Veracruz concluyó que fue un placer saludarla.