Durante la sesión del miércoles 15 de abril, el pleno del Senado de la República aprobó la nueva Ley de Cine con la que se modifican diversos elementos de la industria nacional.

El dictamen fue avalado en lo general luego de que recibieran 87 votos a favor, uno solo en contra y otros 18 legisladoras se abstuvieran de emitir su sufragio.

Pero, ¿cuáles son los cambios que se van a aplicar luego de que fue aprobada la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual en México? Te contamos los detalles de la legislación.

Pleno del Senado (Mario Jasso)

Los cambios que se aplicarán con la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual en México

El dictamen de la nueva Ley de Cine que fue aprobado en lo general por el pleno del Senado, plantea un serie de cambios que se deberán aplicar en la industria nacional, como los siguientes:

Obligación de exhibir al menos 10% de películas mexicanas del tiempo total de exhibición en salas de cine, bajo condiciones mínimas de permanencia en cartelera

Inclusión de contenido nacional en plataformas digitales, lo cual implica que se configuren secciones específicas, visibles y permanentes del contenido mexicano

Regulación del uso de inteligencia artificial en doblaje, pues la ley reconoce a la voz humana como una herramienta artística protegida

Acciones para impulsar al cine independiente y a las producciones que se realicen en lenguas originarias

Fomento al cine mexicano y preservación del patrimonio audiovisual con el refuerzo del Programa FOCINE y el aseguramiento de recursos públicos para la producción, distribución y exhibición de películas mexicanas

En el último punto también se destaca es obligatorio desplegar acciones para preservar, restaurar y resguardar el patrimonio audiovisual dado que se cataloga como memoria cultural.

Morena celebra nueva Ley de Cine aprobada por el Senado

La aprobación en el Senado de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual en México fue celebrada por Morena, pues legisladores de dicha bancada afirmaron que introduce un marco jurídico actualizado para el sector cinematográfico nacional.

Al respecto, la senadora Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Cultura, afirmó que la legislación reconoce al cine mexicano como actividad cultural y económica de interés público.

Con ello, aseveró, se van a consolidar apoyos, estímulos y mecanismos de financiamiento, garantizando mejores condiciones para creadoras, productores independientes y técnicos del audiovisual.

En ese sentido, confió en que la nueva ley reforzará la presencia del cine mexicano en pantallas y plataformas digitales por medio de reglas claras de exhibición y acceso cultural.