HBO Max encendió las alarmas entre los fans del Universo DC con el lanzamiento de un nuevo tráiler de ‘Lanterns’ (Linternas), la esperada serie live-action basada en los Green Lantern Corps que está a punto de estrenarse.

El adelanto en el tráiler ya está generarando intriga y promete una historia que mezcla acción cósmica, investigación policiaca y drama humano, muy fiel a los cómics de Lanterns de DC Comics.

HBO Max libera nuevo avance de Linternas, la serie live-action de Green Lantern revelando su estreno

Se ha revelado en redes sociales el tráiler de ‘Lanterns’, la tan esperada nueva serie de HBO Max y DC Comics que muchos fans esperan con emoción, revelando también la fecha de estreno.

‘Lanterns’ será una serie de ocho episodios, y tal y como muestra este primer tráiler, sigue a dos Linternas Verdes muy diferentes: el legendario Hal Jordan (Kyle Chandler), un veterano cercano al retiro, y el novato John Stewart (Aaron Pierre).

Juntos, estos intergalácticos agentes de la paz investigan un asesinato en el corazón rural de Nebraska que esconde misterios mucho más oscuros y peligrosos.

Llega el tráiler de 'Lanterns', la nueva serie de DC Comics y HBO Max (HBO Max )

La trama aterriza el poder de los anillos verdes en un contexto terrenal, con toques de thriller y elementos sobrenaturales que podrían involucrar amenazas como Sinestro o incluso Linternas Rojas.

El tráiler muestra el icónico anillo brillante de los Lanterns, construcciones de energía, diálogos tensos y secuencias de acción que han emocionado a los seguidores.

El elenco se completa con nombres como_

Kelly Macdonald

Nathan Fillion como Guy Gardner

Garrett Dillahunt

Llega el tráiler de 'Lanterns', la nueva serie de DC Comics y HBO Max (HBO Max )

Lanterns es producida por DC Studios bajo James Gunn y Peter Safran, serie que formará parte del nuevo Universo DC y busca diferenciarse de adaptaciones anteriores con un tono más maduro y cinematográfico.

El estreno de la nueva serie live-action de Lanterns, está confirmado para el 16 de agosto de 2026 en HBO Max.