El día en el que se dará el fallo de la sentencia de Héctor Parra, se dio a conocer una prohibición de Alexa Hoffman -supuesta víctima del actor- sobre periodistas.

Maryfer Centeno, la grafóloga de 33 años de edad, compartió que Alexa Hoffman o bien, Alexa Parra, tomó medidas que atentan “la libertad de expresión”.

Y es que por medio de una orden de restricción, varios periodistas y hasta su hermana Daniela Parra fueron notificados de que no podrán hablar de Alexa Hoffman, de 21 años de edad.

Ni de su mamá, Ginny Hoffman.

Hoy 25 de mayo, se lleva a cabo la audiencia que decretaría los años en prisión para Héctor Parra -de 47 años de edad- tras haber sido acusado por Alexa Hoffman de abuso sexual.

En este día, Héctor Parra será sentenciado por el delito de corrupción de menores; sin embargo, este no es el final.

Pues su defensa puede interponer amparo a la sentencia que se de.

Pero a unas horas de que inicie la audiencia del actor Héctor Parra, se dio a conocer que Alexa Hoffman interpuso “medidas de protección” contra su hermana Daniela Parra, de 25 años de edad.

Pero no solo eso, sino también contra periodistas de espectáculos como:

Esta situación ha llevado a la grafóloga Maryfer Centeno a calificar esta medida de protección de Alexa Hoffman, como pasar por alto la libertad de expresión.

“Me acabo de enterar que la parte denunciante del juicio ha solicitado medidas de protección es decir que no se hable, que no se informe, en contra de Gustavo Adolfo Infante.

Ante ello, el periodista Carlo Uriel compartió una copia de esta petición de Alexa Hoffman aprobada para este 25 de mayo.

Cabe destacar que se mandó ayer (24 de mayo) a las 23:15 hrs.

Hace unos minutos se dieron a conocer las “medidas de protección” que Alexa Hoffman implementó para que Daniela Parra, Gustavo Adolfo Infante y otros, no hablen de ella ni de Ginny Hoffman.

Ante ello, su hermana Daniela Parra solamente confirmó que esto es real con un tweet donde puso “a mi también”, al post que daba la información.

Por otra parte, Jorge Carbajal y Felipe Cruz hicieron una transmisión en su canal de YouTube, señalaron que fueron notificados por WhatsApp y consideran esto como ilegal.

“Mis abogados están investigando esto, porque estas notificaciones se dan en el domicilio, no por WhatsApp (...) por el momento no podemos hablar del tema, nos taparon la boca, no tenemos libertad de expresión”.

Jorge Carbajal y Felipe Cruz.