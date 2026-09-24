Tras la polémica que le deparó a Aleks Syntek de 58 años de edad, por su concierto en la alcaldía Benito Juárez, aseguró que Pati Chapoy y Ventaneando destruyeron a su familia “a base de chismes”.

Aleks Syntek también apuntó que no está dispuesto a volver a México hasta que dejen de dar “notas falsas”.

Aleks Syntek dice que Pati Chapoy destruyó a su familia con chismes

El cantante Aleks Syntek no deja de estar en polémica desde su concierto por el Grito de Independencia en la Benito Juárez, pues incluso ahora arremetió contra la periodista Pati Chapoy.

A través de un post en sus redes sociales, el cantante fue contundente no solo mencionando a Pati Chapoy “y sus colegas”, sino también acusando que por los chismes que hicieron sobre él, destruyeron a su familia.

“Paty Chapoy [sic] y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes”. Aleks Syntek, cantante.

La última entrevista que Aleks Syntek dio a Ventaneando fue en enero de 2026, en donde confirmó su internamiento por voluntad propia debido a exceso de trabajo.

Asimismo, pidió a los periodistas de espectáculos “no especulen” apuntando que deben dar noticias “cuando comprueben su veracidad”.

Aleks Syntek arremete contra Pati Chapoy por inventarle cosas. (@syntekoficial)

Aleks Syntek volverá a México si las fake news terminan

Aleks Syntek dejó claro que se fue de México tras la polémica que provocó su sermón en el concierto de Benito Juárez, CDMX, y ahora lo confirmó condicionando su regreso al país a cambio de verdad.

El cantante aseguró que la única posibilidad de volver es “hasta que prometan no dar noticias falsas”.

Aleks Syntek se defiende sobre ser un peligro para el país

Además de arremeter contra Pati Chapoy y las noticias falsas a su alrededor, Aleks Syntek respondió externando su preocupación tras ser catalogado como “un peligro para este país”.

El cantante de “Duele el Amor”, además de haber llamado “mentirolandia” a México, apuntó que está dispuesto a someterse a una prueba de detector de mentiras para que sepan que es inocente.