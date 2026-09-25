Peter Byrne murió el pasado 14 de septiembre a los 74 años de edad; el músico británico fue vocalista del grupo Naked Eyes e integrante de New Wave.

El representante de Naked Eyes confirmó a Billboard que Peter Byrne había muerto tras enfrentar una breve enfermedad.

¿De qué murió Peter Byrne? El cantante de Naked Eyes

Peter Byrne murió en paz y su representante no confirmó la causa de su muerte, solo mencionó que enfrentó una enfermedad por un breve tiempo.

La familia del músico no ha emitido un comunicado tras su muerte, solo se sabe que vivió sus últimos días en Los Ángeles.

Peter Byrne, vocalista de Naked Eyes (Agencia México)

Peter Byrne tuvo gran éxito en los ochentas tras fundar Naked Eyes y tras la muerte de su compañero Rob Fisher en 1999, el cantante siguió con la banda.

El músico es conocido por canciones como Always something there to remind me y Promise, promise.

Naked Eyes terminó con la muerte de Peter Byrne

El dúo Naked Eyes se separó dos años después de su lanzamiento, pero Peter Byrne y Rob Fisher retomaron la banda años después y lanzaron un nuevo álbum.

Rob Fisher murió en 1999 y Peter Byrne decidió seguir con el grupo, además de que realizó giras internacionales.

Peter Byrne también tenía proyectos como solista y en 2001 lanzó el álbum The Real Illusion.

El músico tuvo tres hijos: Merlin, Dylan y Chloe; la familia anunció que el servicio funerario de Peter Byrne fue en privado y pidieron a sus fans a que le rinda tributo escuchando su música.

Los fans de Peter Byrne y Neked Eyes pueden escribir sus condolencias en el blog del cantante.