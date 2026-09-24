Pati Chapoy responde a Aleks Syntek tras acusarla de destruir a su familia

Pati Chapoy aseguró que el cantante Aleks Syntek “se está equivocando” tras acusarla de destruir a su familia y aseguró que sus problemas son consecuencia de sus propias acciones y escándalos previos.

“Creo que Aleks se está equivocando tremendamente porque él es el que está dando la noticia y yo no he hecho absolutamente nada, ni el equipo de Ventaneando; él es el que ha provocado todo lo que ha pasado en su vida y de su familia” Pati Chapoy

En Ventaneando se recordó los incidentes pasados de Aleks Syntek, como las denuncias de un joven británico, para demostrar que el cantante suele evadir su responsabilidad personal.

Aleks Syntek señaló al programa Ventaneando de fracturar su entorno familiar, asegurando incluso que no volvería a México ante la falta de veracidad en los medios.

Pati Chapoy asegura que Aleks Syntek “se está equivocando” al acusarla de destruir a su familia

Pati Chapoy respondió públicamente a las acusaciones de Aleks Syntek, rechazando que ella o el programa Ventaneando hayan “destruido” a la familia del cantante.

Aleks Syntek, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

En Ventaneando, Pati Chapoy afirmó que Syntek se está “equivocando tremendamente”. Sostuvo que ni ella ni el equipo de Ventaneando han actuado en su contra y que es el propio músico quien ha desencadenado las situaciones negativas en su vida y entorno familiar.

Pati Chapoy indicó que es habitual buscar culpables externos cuando no se quieren afrontar los problemas personales.

“Es muy común que todas las personas, y me incluyo, cuando tenemos un problema, generalmente le echamos la culpa a alguien más, porque no queremos reconocer que estamos pasando por algún problema. Y esto muy lamentablemente le ocurre muy seguido a Aleks Syntek” Pati Chapoy

Agregó que si existe una mala relación con sus allegados, seguramente él hizo algo para perder a su familia.

“Si tiene ahorita buena o mala relación con su familia, pues seguramente él hizo algo para perder a la familia, según lo que él mismo está publicando” Pati Chapoy

Ante el anuncio de Syntek de no volver al país mientras la prensa difunda lo que él considera información falsa, Pati Chapoy destacó que si no quiere seguramente no va a regresar.

“Y si dice que no va a regresar a México, pues seguramente no va a regresar a México, no sé” Pati Chapoy

Ventaneando le recuerda a Aleks Syntek sus polémicas del pasado al defender a Pati Chapoy

Pati Chapoy no fue la única que se refirió a las acusaciones de Aleks Syntek y es que otros conductores de Ventaneando no dudaron en defender a su jefa.

Ricardo Manjarrez le recordó al cantante que las principales controversias que dañaron su imagen no iniciaron en la televisión, sino en las redes sociales debido a sus propios actos.

Hizo mención explícita al escándalo de 2018 con un joven británico luego de que este lo acusó en redes sociales de enviarle mensajes inapropiados por Instagram.

“Aleks, fueron tus acciones empezando por un escándalo que salió no de Ventaneando, sino de redes sociales, cuando un jovencito británico te denuncia públicamente de escribirle mensajes, pues inapropiados o buscando algún tipo de relación. Pero eso no salió en Ventaneando, no salió de los colegas. Pati no te mandó esos mensajes” Ricardo Manjarrez

Linet Puente y Jimena Pérez “La Choco” explicaron que cuando surgieron dichas acusaciones en el pasado, el programa buscó a Syntek para que diera su versión; sin embargo, el cantante aceptó la entrevista y la canceló de último momento.

“Se buscó tener su versión de los hechos, pero él no quiso darla” Linet Puente

Jimena Pérez “La Choco” remarcó que las declaraciones fuera de lugar que Syntek realizó sobre otras figuras públicas (como Paola Rojas) son responsabilidad de él y no del programa.

“Y se le buscó, se le buscó para una entrevista y él nunca la quiso dar. O decía que sí, pero luego que no (…) Lo que dijo de Paola Rojas, de Hugo Sánchez y que es más español que mexicano es una falta de respeto y eso no tiene nada que ver con nosotros ni con Pati” Jimena Pérez “La Choco”