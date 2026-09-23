Aleks Syntek publicó una fotografía con su familia tras días de polémica y sus fans creen que todo lo hizo para “revivir” su carrera.

La última semana ha sido complicada para Aleks Syntek, quien se volvió viral tras arremeter contra el público durante su concierto en la alcaldía Benito Juárez el pasado 15 de septiembre.

Fans de Aleks Syntek celebran que el cantante tenga el apoyo de su familia en medio de la polémica, pero también han expresado que gracias a este “escándalo” la música del cantante volvió al radar musical.

Aleks Syntek comparte foto con su familia en medio de la polémica

El 23 de septiembre, Aleks Syntek compartió una foto con su familia en Instagram tras protagonizar bochornosos momentos en vivo y redes sociales.

“Tiempo en familia”, escribió Aleks Syntek en su foto donde aparece con sus hermanos.

Fans de Aleks Syntek celebraron que esté rodeado de su familia en momentos tan complicados como los que enfrenta mediáticamente.

Los seguidores de Aleks Syntek compartieron mensaje de cariño y desean que continúe con su carrera a pesar de la polémica.

Aleks Syntek comparte foto con su familia en medio de la polémica (Instagram/@syntekoficial)

Fans de Aleks Syntek creen que provocó polémica para “revivir” su carrera

Usuarios de redes sociales han manifestado diversas teorías sobre la reciente polémica de Aleks Syntek y sospechan que todo se trata de una mala estrategia de marketing.

Las declaraciones de Aleks Syntek provocaron que se volviera tendencia y que nuevas generaciones lo conocieran.

Además, varios fans han expresado que gracias a este reciente escándalo se han acercado de nuevo a las canciones de Aleks Syntek.

“Macabro, pero genial: una estrategia que logró que muchos volviéramos a escuchar tu música y que nuevas generaciones comenzaran a interesarse por ella” Fan de Aleks Syntek en Instagram

Actualmente, Aleks Syntek tiene más de 6 millones de oyentes en Spotify y en YouTube no ha logrado el millón de seguidores.