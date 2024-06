La comediante Gaby Navarro hizo enojar a Laura Zapata con sus parodias sobre las elecciones 2024 en México.

Y es que Laura Zapata -de 67 años de edad- habría creído que el personaje de Gaby Navarro ‘Blanca Vergel’ era un candidato real.

Por lo que a través de sus cuentas en redes sociales, Gaby Navarro aclaró que ‘Blanca Vergel’ era un personaje ficticio y pidió se votara adecuadamente.

Gaby Navarro (Gaby Navarro Instagram @gabynr)

¿Quién es Gaby Navarro?

Gaby Navarro es una comediante, actriz e improvisadora de Mexicali, Baja California, la cual ganó popularidad con su parodia ‘Made in Mexico’.

Por lo que además de contar con miles de seguidores en Instagram y TikTok, Gaby Navarro ha participado en programas como:

Comedy Central

LOL: Last One Laughing (temporada 3)

Sin embargo, recientemente, la comediante se volvió viral por sus parodias protagonizadas por la candidata ‘Blanca Vergel’, quien hace de todo para conseguir votos.

¿Qué edad tiene Gaby Navarro?

Gaby Navarro nació el 12 junio 1991, por lo que actualmente tendría 32 años de edad.

¿Quién es el esposo de Gaby Navarro?

Gaby Navarro estaría comprometida con Ari Orzynski -de 35 años de edad-.

¿Qué signo zodiacal es Gaby Navarro?

Gaby Navarro nació el 12 junio 1991, por lo que su signo zodiacal es géminis.

¿Cuántos hijos tiene Gaby Navarro?

Gaby Navarro no tiene hijos.

¿Qué estudio Gaby Navarro?

Durante una entrevista con Eugenio Derbez -de 62 años de edad-, rescató ‘Tu nota’, Gaby Navarro dijo haber estudiado en v arias escuelas de improvisación en Chicago, Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Gaby Navarro?

Desde su debut y crecimiento en YouTube con su parodia ‘Made in Mexico’, Gaby Navarro ha participado en varios programas de comedia, stands up, pódcast, etc.

Sin embargo, su más reciente trabajo fue una parodia sobre elecciones 2024 en México, para la cual creó un personaje llamado ‘Blanca Vergel’.

Gaby Navarro hizo enojar a Laura Zapata con su parodia de las elecciones 2024

A través de su cuenta oficial en ‘X’, antes Twitter, Laura Zapata expresó su ‘asco’ hacia algunos famosos los cuales supuestamente habían vendido su voto a ‘Blanca Vergel’.

Por lo que la comediante Gaby Navarro compartió en sus cuenta soficiales de TikTok, Instagram y ‘X’, un video en el cual explicaba que Blanca Vergel era un personaje ficticio.

Por lo que luego de decir que no existía tal candidata, la comediante agradeció a quienes amaban el sketc; sin embargo, pidió que en las elecciones 2024 en México salieran a votar informados.

Pues aseguró que estas votaciones presidenciales, no valía la pena desperdiciar su derecho a elegir por “el mame”.

“Las campañas son un chiste, las votaciones no. Así que voten en serio, no mamen” Gaby Navarro

Luego de que Gaby Navarro compartiera su video aclaratorio, Laura Zapata se rió de sí misma e incluso se dijo dispuesta a apoyar al personaje “¡Viva Blanca Vergel! ¡Yo sí voy a votar por ella!”