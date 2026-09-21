Presley Gerber murió a los 27 años el pasado 20 de septiembre; el hijo de Cindy Crawford fue encontrado sin vida en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, lugar al que recién había ingresado por voluntad propia.

La devastadora noticia se expandió como pólvora entre medios de comunicación por lo que celebridades y amigos del modelo están expresando sus condolencias vía redes sociales.

La última publicación de Presley Gerber ahora está llena de mensajes de despedida. Ésta data del 5 de agosto de 2026, día en que sutilmente hizo publica su colaboración con la marca de ropa deportiva y athleisure Vuori.

El joven posteó una foto luciendo pants y playera en color negro, de fondo hay un jardín. Entre comentarios se lee:

“Descansa en paz, tío”, “Te quiero hermano”, “Orando por tu familia”, “Siento que hayas perdido la batalla. Nuestra batalla. Lo sé a ciencia cierta, también podría perder la mía, en cualquier momento. Descansa en paz”,

“Díos mío, rezando para que estes en paz”, “Descansa en paz. Eras una de las personas más amables que he conocido”, “Con el corazón roto. Rezando para que estés en paz. No te merecías este destino. Enviando amor y luz. Siento mucho que el mundo te haya fallado“...

Presley Gerber reveló haberse sometido a tratamientos de adicción en sus últimas publicaciones en redes sociales

La autopsia a Presley Gerber concluyó. Médicos forenses catalogaron la causa de muerte como “diferida” aún cuando hay sospechas de sobredosis.

Las adicciones de Presley Gerber no eran ningún secreto, en sus últimas publicaciones de Instagram reveló haberse sometido a un tratamiento.

En marzo de 2026, Presley recibió una dosis de ibogaine mientras estaba en Cancún, México.

Según Stanford Medicine, el ibogaine es un compuesto psicoactivo a base de plantas que conduce a mejoras en la depresión, la ansiedad. Tiene “potencial para tratar la adicción a los opioides y la cocaína”.

En aquel momento, Cindy Crawford -de 60 años- reaccionó a la publicación, reconoció la valentía de su hijo, a quien llamó “guerrero” por haber caminado entre fuego para encontrarse a sí mismo.