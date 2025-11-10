El músico Aleks Syntek enfrentó los problemas que lo envuelven en un divorcio, distanciamiento de sus hijos y una posible rehabilitación.
En medio de la polémica donde Aleks Syntek de 56 años de edad, confiesa haber sido víctima de abuso siendo menor de edad y tener síndrome de Asperger, la controversia lo sigue con su familia.
Aleks Syntek dice “estoy desesperado” ante rumores de divorcio y rehabilitación
Aleks Syntek está enfrentando la controversia con audios y videos que le han filtrado y donde confirma que un pleito laboral lo está alejando de su familia.
En un video filtrado a Ventaneando, Aleks Syntek compartió que de los problemas laborales con Javier Calderón y Valeria Cox del Artístico Monalisa, vinieron conflictos familiares.
Aunque el cantante no habla abiertamente de un divorcio de Karen Coronado, sí apunta que un rumor de infidelidad y acoso que le creó Ivette Gómez, del mismo grupo, le está causando problemas familiares.
Asimismo, se mostró muy enojado de que las acciones de Javier Calderón y Valeria Cox estén afectando al nivel que sus hijos le hablaron por teléfono llorando.
“Cuando se meten con tus hijos y con tu familia ya es otro nivel (...) al pegarle a mis hijos, la reputación de mi esposa (...) Me destrozaron la vida”.Aleks Syntek, cantante.
Ante esto, Aleks Syntek se dijo “desesperado” de lo que está pasando actualmente y más sabiendo que supuestamente todo fue creado por miembros del Artístico Monalisa.
Sin embargo, el cantante aunque en un principio hablaba de una demanda contra ellos, ahora se retractó y aseguró que no emprenderá acciones legales al menos que Javier Calderón y Valeria Cox busquen hacerlo y entonces él se defenderá.
“No les voy a hacer nada, nada más no me demanden laboralmente por fa, porque me voy a tener que defender y ahí sí se va a poner feo”.Aleks Syntek, cantante.
Aleks Syntek estaría en esta clínica de rehabilitación
Aleks Syntek habló de la crisis familiar que atraviesa por rumores que le inventaron miembros de Artístico Monalisa, pero ¿está en rehabilitación?
Pese a que el músico no lo dice en el video, Pati Chapoy de Ventaneando apuntó que Aleks Syntek estaría supuestamente ingresado en Monte Fénix, un centro de rehabilitación contra adicciones.
Sin embargo, Monte Fénix además de tratar consumo de drogas también da tratamiento a:
- Ansiedad
- Depresión
- Estrés postraumático TEPT
- Síndrome de burnout